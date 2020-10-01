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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
В Башкирии из типографии пропал весь тираж газеты с расследованием о бизнесе жены республиканского чиновника
Из типографии «Башкортостан» пропал весь тираж газеты «Бонус». В свежем номере издания должна была появиться статья о бизнесе семьи руководителя администрации главы республики Александра Сидякина и об ограничении конкуренции в регионе, передает Proufu.ru.
Накануне редакции стало известно, что типография, вопреки договору, не будет печатать тираж. Но так как это повлекло бы штрафные санкции для предприятия, там заявили, что якобы напечатанные номера просто «исчезли», и даже предложили сотрудникам редакции подписать товарные накладные и счет за печать выпуска.
Представители издания вызвали полицию. Как сообщает proufu.ru, это не первый случай, когда местные власти пытаются помешать работе журналистов. В расследовании, которое должно было появиться на страницах 29-го номера газеты, рассказывалось о том, что супруга Сидякина — совладелица лифтового бизнеса с многомиллиардными оборотами. При этом в республике сейчас сокращается число подрядчиков реестра лифтового хозяйства, что может помочь жене чиновника чаще получать контракты.
В администрации главы Башкирии уже отреагировали на публикацию «Кто вверх, кто вниз», которая так и не появилась на бумаге. «Факты, изложенные в материале не соответствуют действительности. Сейчас администрация главы Башкортостана готовит судебные иски к порталу Proufu.ru», — заявили в пресс-службе.
Теги:sn, коррупция, журналисты, цензура, башкирия
Сервис «Яндекс.Такси» пообещал помочь водителю, спасшему минчанина от преследования силовиков
Сервис «Яндекс.Такси» пообещал в случае необходимости поддержать своего водителя, который помог убегавшему от силовиков жителю Минска. Представители компании ответили автору петиции, который просил наградить сотрудника сервиса.
«Спасибо за переживания о водителе, мы думаем, что он в курсе и очень тронут. Мы не знаем, кто это был — определить номер машины по видео невозможно, а судя по сообщениям в СМИ, водитель был не на заказе. Но мы будем готовы помочь ему, если это потребуется», — заявили в «Яндекс.Такси».
Петиция с просьбой наградить таксиста набрала почти 30 тысяч подписей.
Неделю назад «Еврорадио» опубликовало кадры, на которых молодой человек выбежал на дорогу, запрыгнул в машину, а та сразу же тронулась с места, объехала по газону встречную полосу и скрылась в неизвестном направлении. Силовики, преследовавшие юношу, догнать ее не смогли.
Убегавшим от правоохранителей оказался 18-летний студент из Минска. По его словам, в тот день он принимал участие в протестах. Демонстрантов начали задерживать. «Бегу — сзади силовик, впереди, на газоне, — еще один. Я в сторону, к дороге. Слышу, мне кто-то кричит: "Давай, ко мне запрыгивай!" Это и был тот самый таксист», — рассказал он Tut.by. По словам молодого человека, скрываясь от силовиков, водитель повредил свой автомобиль, но деньги за ущерб и поездку брать отказался.