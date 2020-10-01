В Башкирии из типографии пропал весь тираж газеты с расследованием о бизнесе жены республиканского чиновника 

Из типографии «Башкортостан» пропал весь тираж газеты «Бонус». В свежем номере издания должна была появиться статья о бизнесе семьи руководителя администрации главы республики Александра Сидякина и об ограничении конкуренции в регионе, передает Proufu.ru.

Накануне редакции стало известно, что типография, вопреки договору, не будет печатать тираж. Но так как это повлекло бы штрафные санкции для предприятия, там заявили, что якобы напечатанные номера просто «исчезли», и даже предложили сотрудникам редакции подписать товарные накладные и счет за печать выпуска.

Представители издания вызвали полицию. Как сообщает proufu.ru, это не первый случай, когда местные власти пытаются помешать работе журналистов. В расследовании, которое должно было появиться на страницах 29-го номера газеты, рассказывалось о том, что супруга Сидякина — совладелица лифтового бизнеса с многомиллиардными оборотами. При этом в республике сейчас сокращается число подрядчиков реестра лифтового хозяйства, что может помочь жене чиновника чаще получать контракты.

В администрации главы Башкирии уже отреагировали на публикацию «Кто вверх, кто вниз», которая так и не появилась на бумаге. «Факты, изложенные в материале не соответствуют действительности. Сейчас администрация главы Башкортостана готовит судебные иски к порталу Proufu.ru», — заявили в пресс-службе.