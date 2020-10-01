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№ 107 от 30 сентября 2020

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В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых заболевших COVID-19 

Общество352

352
 

За последний день российские врачи зафиксировали 8 945 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве заболели еще 2424 человека, в Санкт-Петербурге — 285, в Подмосковье — 230. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 1 185 231. 

За сутки непосредственно от коронавируса скончались 169 человек, из них — в Москве, 22 — в Санкт-Петербурге. Общее число умерших в результате заражения — 20 891. 

На фоне роста числа заболевших в некоторых российских регионах начали возвращать ранее отмененные ограничения. Так, например, в столице Москонцерт приостановил продажу билетов на все свои мероприятия в октябре, а в Калиниграде опять запретили проводить свадьбы и корпоративы.

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Теги:
sn, коронавирус, россия, пандемия

В Башкирии из типографии пропал весь тираж газеты с расследованием о бизнесе жены республиканского чиновника 

Общество1 190

1 190
 

Из типографии «Башкортостан» пропал весь тираж газеты «Бонус». В свежем номере издания должна была появиться статья о бизнесе семьи руководителя администрации главы республики Александра Сидякина и об ограничении конкуренции в регионе, передает Proufu.ru.

Накануне редакции стало известно, что типография, вопреки договору, не будет печатать тираж. Но так как это повлекло бы штрафные санкции для предприятия, там заявили, что напечатанные номера просто «исчезли», и даже предложили сотрудникам редакции подписать товарные накладные и счет за печать выпуска.

Представители издания вызвали полицию. Как сообщает proufu.ru, это не первый случай, когда местные власти пытаются помешать работе журналистов.

В расследовании, которое должно было появиться на страницах 29-го номера газеты, рассказывалось о том, что супруга Сидякина — совладелица лифтового бизнеса с многомиллиардными оборотами. При этом в республике сейчас сокращается число подрядчиков реестра лифтового хозяйства, что может помочь жене чиновника чаще получать контракты.

Теги:
sn, коррупция, журналисты, цензура, башкирия
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