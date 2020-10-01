В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых заболевших COVID-19 

За последний день российские врачи зафиксировали 8 945 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве заболели еще 2424 человека, в Санкт-Петербурге — 285, в Подмосковье — 230. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 1 185 231.

За сутки непосредственно от коронавируса скончались 169 человек, из них — в Москве, 22 — в Санкт-Петербурге. Общее число умерших в результате заражения — 20 891.

На фоне роста числа заболевших в некоторых российских регионах начали возвращать ранее отмененные ограничения. Так, например, в столице Москонцерт приостановил продажу билетов на все свои мероприятия в октябре, а в Калиниграде опять запретили проводить свадьбы и корпоративы.