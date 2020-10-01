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Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту

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№ 107 от 30 сентября 2020

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Сервис «Яндекс.Такси» пообещал помочь водителю, спасшему минчанина от преследования силовиков

Общество58

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Сервис «Яндекс.Такси» пообещал в случае необходимости поддержать своего водителя, который помог убегавшему от силовиков жителю Минска. Представители компании ответили автору петиции, который просил наградить сотрудника сервиса. 

«Спасибо за переживания о водителе, мы думаем, что он в курсе и очень тронут. Мы не знаем, кто это был — определить номер машины по видео невозможно, а судя по сообщениям в СМИ, водитель был не на заказе. Но мы будем готовы помочь ему, если это потребуется», — заявили в «Яндекс.Такси».

Петиция с просьбой наградить таксиста набрала почти 30 тысяч подписей. 

Неделю назад «Еврорадио» опубликовало кадры, на которых молодой человек выбежал на дорогу, запрыгнул в машину, а та сразу же тронулась с места, объехала по газону встречную полосу и скрылась в неизвестном направлении. Силовики, преследовавшие юношу, догнать ее не смогли. 

Убегавшим от правоохранителей оказался 18-летний студент из Минска. По его словам, в тот день он принимал участие в протестах. Демонстрантов начали задерживать. «Бегу — сзади силовик, впереди, на газоне, — еще один. Я в сторону, к дороге. Слышу, мне кто-то кричит: "Давай, ко мне запрыгивай!" Это и был тот самый таксист», — рассказал он Tut.by. По словам молодого человека, скрываясь от силовиков, водитель повредил свой автомобиль, но деньги за ущерб и поездку брать  отказался.

Теги:
sn, преследование, такси, беларусь

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  • Сервис «Яндекс.Такси» пообещал помочь водителю, спасшему минчанина от преследования силовиков. Сервис направил ответ авторам петиции, которые просили его наградить. «Спасибо за переживания о водителе, мы думаем, что он в курсе и очень тронут», — заявили представители компании.
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Теги:
sn, беларусь, томск, путин
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