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Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту

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№ 107 от 30 сентября 2020

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Что произошло за ночь 1 октября. Коротко

Общество10

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  • Сервис «Яндекс.Такси» пообещал помочь водителю, спасшему минчанина от преследования силовиков. Сервис направил ответ авторам петиции, которые просили его наградить. «Спасибо за переживания о водителе, мы думаем, что он в курсе и очень тронут», — заявили представители компании.
  • В Москве за сутки скончались еще 24 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает столичный опербштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии в городе выросло до 5254. С марта болезнь унесла более 20 тысяч жизней.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин по телефону обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. Лидеры двух стран вновь призвали противоборствующие стороны прекратить огонь как можно скорее и отметили, что единственный путь разрешения ситуации — это переговоры. Кроме того, Макрон и Путин обсудили и происходящее в Беларуси.
  • В Томске в СИЗО отправили 64-летнего ученого. Как передает «МБХ медиа», его заподозрили в передаче технологий Китаю. Дома у него прошли обыски, причем оперативные действия проводили сотрудники московского управления ФСБ.

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Теги:
sn, беларусь, томск, путин

В США ужесточат формат предвыборных дебатов из-за поведения Трампа и Байдена

Политика2 409

2 409
 

Комиссия по президентским выборам негативно отреагировала на прошедшие дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Она заявила, что первый раунд указал на необходимость внедрения новых правил проведения дискуссии.

В качестве одной из мер для контроля порядка во время дискуссии, комиссия планирует позволить модератеру, как минимум, выключать микрофоны кандидатов, если они нарушают обозначенные заранее правила. 

Объявление было сделано на следующий день после дебатов, которые состоялись во вторник вечером и вызвали крайне негативную реакцию у большинства сторонников как республиканской партии, так и демократической. 

За 90 минут трансляции Трамп успел напомнить Байдену о проблемах его сына с наркотиками и усомниться в умственных способностях политика, а Байден раскритиковал методы борьбы Трампа с коронавирусом и назвал его «щенком Путина» и «худшим президентом в истории США». 

Демократы осудили грубое поведение Трампа по отношению к оппоненту и модератору Крису Уоллесу, которого тот постоянно прерывал. При этом комиссия поблагодарила Уоллеса, который также является журналистом Fox News, за профессионализм и выдержку во время дебатов. 

Байден уже сообщил, что планирует продолжить участие во всех оставшихся раундах. Вторые дебаты назначены на 15 октября и должны пройти совершенно в другом формате.

Теги:
байден, трамп, дебаты, выборы, сша
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