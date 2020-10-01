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Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту
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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 1 октября. Коротко
- Сервис «Яндекс.Такси» пообещал помочь водителю, спасшему минчанина от преследования силовиков. Сервис направил ответ авторам петиции, которые просили его наградить. «Спасибо за переживания о водителе, мы думаем, что он в курсе и очень тронут», — заявили представители компании.
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В США ужесточат формат предвыборных дебатов из-за поведения Трампа и Байдена
Комиссия по президентским выборам негативно отреагировала на прошедшие дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Она заявила, что первый раунд указал на необходимость внедрения новых правил проведения дискуссии.
В качестве одной из мер для контроля порядка во время дискуссии, комиссия планирует позволить модератеру, как минимум, выключать микрофоны кандидатов, если они нарушают обозначенные заранее правила.
Объявление было сделано на следующий день после дебатов, которые состоялись во вторник вечером и вызвали крайне негативную реакцию у большинства сторонников как республиканской партии, так и демократической.
За 90 минут трансляции Трамп успел напомнить Байдену о проблемах его сына с наркотиками и усомниться в умственных способностях политика, а Байден раскритиковал методы борьбы Трампа с коронавирусом и назвал его «щенком Путина» и «худшим президентом в истории США».
Демократы осудили грубое поведение Трампа по отношению к оппоненту и модератору Крису Уоллесу, которого тот постоянно прерывал. При этом комиссия поблагодарила Уоллеса, который также является журналистом Fox News, за профессионализм и выдержку во время дебатов.
Байден уже сообщил, что планирует продолжить участие во всех оставшихся раундах. Вторые дебаты назначены на 15 октября и должны пройти совершенно в другом формате.