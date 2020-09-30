Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

сейчас

ПартиZан-фест в поддержку народа Беларуси: Макаревич, Быков, Каганов, Кортнев и другие

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 107 от 30 сентября 2020

Читать номер

В США ужесточат формат предвыборных дебатов из-за поведения Трампа и Байдена

Политика1

1
 

Комиссия по президентским выборам негативно отреагировала на прошедшие дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Она заявила, что первый раунд указал на необходимость внедрения новых правил проведения дискуссии.

В качестве одной из мер для контроля порядка во время дискуссии, комиссия планирует позволить модератеру, как минимум, выключать микрофоны кандидатов, если они нарушают обозначенные заранее правила. 

Объявление было сделано на следующий день после дебатов, которые состоялись во вторник вечером и вызвали крайне негативную реакцию у большинства сторонников как республиканской партии, так и демократической. 

За 90 минут трансляции Трамп успел напомнить Байдену о проблемах его сына с наркотиками и усомниться в умственных способностях политика, а Байден раскритиковал методы борьбы Трампа с коронавирусом и назвал его «щенком Путина» и «худшим президентом в истории США». 

Демократы осудили грубое поведение Трампа по отношению к оппоненту и модератору Крису Уоллесу, которого тот постоянно прерывал. При этом комиссия поблагодарила Уоллеса, который также является журналистом Fox News, за профессионализм и выдержку во время дебатов. 

Байден уже сообщил, что планирует продолжить участие во всех оставшихся раундах. Вторые дебаты назначены на 15 октября и должны пройти совершенно в другом формате.

Теги:
байден, трамп, дебаты, выборы, сша
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera