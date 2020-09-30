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№ 107 от 30 сентября 2020

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Москонцерт заморозил продажу билетов на мероприятия с 1 по 31 октября

Культура3

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Билеты на все концерты и спектакли Москонцерта временно сняли с продажи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. 

Власти Москвы ранее объявили о повторном введении ограничительных мер в связи с активным ростом заболеваемости COVID-19. Например, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано сохранять режим самоизоляции. 

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ученики столичных школ уйдут на каникулы на две недели с 5 по 18 октября. Детские сады при этом будут работать как обычно.

Теги:
самоизоляция, COVID-19, собянин, культура, москонцерт, карантин, москва

«Кто сожрал бутерброды депутатов?» Мосгордума потратила более 50 млн рублей на бутерброды, фотографии и мониторинг соцсетей

Политика340

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Московская городская дума (МГД) потратила в 2020 году более 2,6 млн рублей на услуги кейтеринга, включая закупку бутербродов, 31 млн рублей на создание и развитие медиатеки, а также запланировала в конце 2019 года проведение мониторинга общественного мнения на сумму 18 млн рублей. Об этом свидетельсвуют данные портала «Госзакупки».

Как сообщают депутаты МГД от КПРФ Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин, первыми обнаружившие соответствующие контракты, ни результатов мониторинга соцсетей, ни бесплатного питания, ни новых фотографий в медиатеке парламентарии так и не увидели.

Провести собственное расследование Ступина и Енгалычеву подтолкнуло дело против их однопартийца и кандидата «умного голосования» Олега Шереметьева. По версии следствия, Шереметьев причастен к хищению 2,1 млн рублей. Соратники считают обвинения необоснованными и указывают, что в контрактах можно найти гораздо более сомнительные сделки на более значительные суммы.

«Не менее 14 раз в месяц, если я не ошибаюсь, бутерброды и хлебобулочные изделия кушают депутаты. Депутаты, дорогие, «Единой России», вы видели бутерброды?

Где бутерброды? Кто сожрал бутерброды депутатов?»

— спросила Енгалычева коллег на заседании МГД в среду.

Бутерброды, по словам депутата, появились сразу же после ее постов в соцсетях. «А до этого куда деньги уходили? Почему следственные органы не предъявляют претензии, ведь сумма ущерба больше, чем инкриминируемая Шереметьеву?» — заметила она.

Медиатека, на которую МГД потратила 31 млн рублей, представляет из себя фотогалерею и видеоархив на сайте думы. При этом у каждого депутата там по 10 снимков, сделанных штатным фотографом, замечает депутат. 

«Найти [фото] удается с трудом не то что в поисковиках, а даже на сайте думы!»

— жалуется Енгалычева на неэффектиность дорогостоящего проекта.

Олег Шереметьев, дело которого вынудило депутатов заговорить о подозрительных сделках МГД, был избран в городскую думу как кандидат от «умного голосования» Алексея Навального в 2019 году. Он выступал за отставку спикера МГД Алексея Шапошникова и оспаривал в Верховном суде решение Путина провести голосование по поправкам в Конституцию РФ.

20 августа 2020 года на Шереметьева завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). По версии следствия, Шереметьев с ноября прошлого года по февраль этого ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 тысяч рублей до 600 тысяч. СК считает, что тот на самом деле не выполнял заданий особой важности и сложности, а депутат присваивал эти деньги себе. Ущерб московскому бюджету оценили в более чем 2 миллиона рублей.

Сейчас депутат находится под домашним арестом.

Теги:
kn, бутерброды, госзакупки, шереметьев, мосгордума
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