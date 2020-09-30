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№ 107 от 30 сентября 2020

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МИД РФ заявил, что располагает данными о переброске боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах

Политика611

611
 

Министерство иностранных дел России призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе не допускать участия иностранных наемников в вооруженном конфликте.

«По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», — заявили в ведомстве.

Москва призывает Баку и Ереван не допускать эскалации конфликта за счет иностранных террористов и вывести наемников из региона.

Ранее Анкара заявляла, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты, а Ереван обвинял Баку в применении турецких сил, включая авиацию. Правительство Турции выразило готовность поддержать Азербайджан как в политическом смысле, так и на поле боя. Ранее турецкая армия воевала с помощью аффилированных сил на севере Сирии против курдских формированих. На стороне Курдистана тогда выступали и батальоны из этнических армян.

Утром 27 сентября начались обстрелы Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан обвинили в этом друг друга. Стороны объявили военное положение, Армения и Арцах начали полномасштабную мобилизацию вплоть до военнослужащих резерва. Ереван, Баку и Степанакерт сообщают о погибших и раненых, в том числе, среди гражданского населения.

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Теги:
kn, сирия, наемники, азербайджан, армения, мид рф, нагорный карабах
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