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№ 107 от 30 сентября 2020

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Экс-премьер Польши Качиньский вернулся в правительство спустя 13 лет

Политика47

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил в среду обновленный кабмин, вице-премьером в котором стал соратник Моравецкого по партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, возглавлявший правительство в 2006-2007 гг.


Качиньский — брат-близнец погибшего в 2010 году в катастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского. Ярослав Качиньский возглавит в кабинете Морвецкого комитет по вопросам госбезопасности, он стал одним из четырех заместителей премьера.

Ключевые ведомства правительства остались в прежних конфигурациях: МИД — Збигнев Рау, минобороны — Мариуш Блащак, МВД — Мариуш Каминьский, минюст — Збигнев Зебро, минфин — Тадеуш Косчиньский, минздрав — Адам Недзельский.

Ныне вице-премьер Качиньский вместе с братом Лехом стоял у истоков правящей в стране консервативной националистической партии «Право и справедливость» и возглавлял правительство при брате-президенте до 2007 года. Позже Ярослав сосредоточился на парламентской деятельности в Сейме.

Теги:
kn, правительство, качиньский, польша
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