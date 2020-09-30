Экс-премьер Польши Качиньский вернулся в правительство спустя 13 лет

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил в среду обновленный кабмин, вице-премьером в котором стал соратник Моравецкого по партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, возглавлявший правительство в 2006-2007 гг.



Качиньский — брат-близнец погибшего в 2010 году в катастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского. Ярослав Качиньский возглавит в кабинете Морвецкого комитет по вопросам госбезопасности, он стал одним из четырех заместителей премьера.

Ключевые ведомства правительства остались в прежних конфигурациях: МИД — Збигнев Рау, минобороны — Мариуш Блащак, МВД — Мариуш Каминьский, минюст — Збигнев Зебро, минфин — Тадеуш Косчиньский, минздрав — Адам Недзельский.

Ныне вице-премьер Качиньский вместе с братом Лехом стоял у истоков правящей в стране консервативной националистической партии «Право и справедливость» и возглавлял правительство при брате-президенте до 2007 года. Позже Ярослав сосредоточился на парламентской деятельности в Сейме.