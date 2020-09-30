Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

30 сентября, 22:00

«Дождь» и «Новая газета» представляют: ПартиZан-фест в поддержку народа Беларуси

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 107 от 30 сентября 2020

Читать номер

Ростов-на-Дону накрыла пылевая буря. Взвесь закрыла солнце

Общество2

Елена РомановаСобкор «Новой»

2
 

Ураганный ветер с пылью обрушился на Ростов-на-Дону во вторник, пылевая завеса затмила солнце в городе, передает корреспондент «Новой газеты».

Фото: Александра Савичева / для «Новой газета»

Стихия бушует в западной части Ростовской области вторые сутки. По данным метеоцентра Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, 29 сентября порывы ветра достигали 24 м\с. К вечеру в воздухе стал ощущаться запах пыли.  

Утром ростовчане буквально не смогли увидеть солнце — город окутала тончайшая пыльная взвесь, которая перемещается вместе с воздушными потоками. Международный аэропорт «Платов» сейчас не принимает, ранее вылетевшие самолеты были отправлены в Краснодар и Ставрополь. Ограничений движения на трассе М-4 «Дон» пока нет.

Кадр с камер видеонаблюдения

В городе трудно дышать, люди вынуждены защищать лицо не только масками, но и надевать очки. Порывами ветра повалено несколько деревьев, пострадавших нет, но городские службы просят соблюдать меры предосторожности.   

Пылевая буря для Ростовской области явление нечастое, оно более характерно для пустынь и полупустынь, где достаточно двух факторов — сильного ветра от 10 м/с и  сухой почвы. Ветер поднимает с земли незакрепленные частички песка, пыли, почвы, которые и формируют пылевую бурю.  

По данным ростовских метеорологов, стихия пришла в регион из Калмыкии. «Отсутствие дождей позволяет пылевому облаку, которое окутало донскую столицу, держаться уже в течение нескольких дней», — сообщает ростовский гидрометцентр. 

Кадр с камер видеонаблюдения

Помимо Ростовской области от стихии пострадало Ставрополье. Синоптики обещают на ближайшие сутки в Ростовской области переменную облачность и небольшие дожди, что позволит снизить негативные последствия бури. Однако, восточный ветер, который принес ее, не утихнет в регионе еще сутки, местами его порывы будут достигать 21 м/с. В области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Теги:
буря, ростов-на-дону, экология
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera