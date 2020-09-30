МИД России: США, Франция и Россия предпринимают «активные усилия» для деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе

Россия вместе с США и Францией предпринимает «активные усилия» для деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы МИДа России Андрея Руденко.

«В настоящее время Российская Федерация как одна из сторон стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ вместе с США и Францией предпринимает активные усилия, направленные на деэскалацию ситуации», — заявил он.

Он также добавил, что в ходе обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе на заседании СБ ООН 29 сентября «была подчеркнута центральная роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в нагорно-карабахском урегулировании».

Ранее Госдума приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвала обе стороны прекратить огонь и выразила готовность оказать посредническую помощь для мирного урегулирования.

Прокомментировал конфликт и президент России Владимир Путин — он призвал стороны карабахского конфликта к немедленному прекращению огня. Также Путин в ходе телефонного разговора с президентом Армении Николом Пашиняном завил о недопустимости «дальнейшей эскалации и вовлечения в конфликт внерегиональных сил». По словам Пашиняна, в ходе беседы политики не обсуждали возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт.

Утром 27 сентября начались обстрелы Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан обвинили в этом друг друга. Стороны объявили военное положение, Армения и Арцах начали полномасштабную мобилизацию вплоть до военнослужащих резерва. Ереван, Баку и Степанакерт сообщают о погибших и раненых, в том числе, среди гражданского населения.