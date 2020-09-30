Глава крымского минздрава уволен на фоне критической эпидемиологической ситуации

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook сразу после заседания оперштаба, где Роспотребнадзор доложил о критической эпидемиологической ситуации в регионе.

«Принято решение об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Игоря Геннадьевича Чемоданова. На пост министра здравоохранения Крыма будет назначен Александр Иванович Остапенко. Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан»,- написал Сергей Аксенов.

На заседании глава местного Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что эпидемиологический порог по респираторным и вирусным заболеваниям за последние 15 лет превышен в Крыму на 11%, а в Симферополе — на 17%. Также она сообщила, что сейчас во всех муниципальных образованиях Крыма зафиксирован рост внебольничных пневмоний.

Крымский общественник Александр Талипов предположил, что увольнение регионального министра связанно с отсутствием коек в больницах для больных коронавирусом.

По его словам, необходимость увольнения назрела давно, но региональные власти не хотели идти на поводу у общественности.

Очаги заболеваемости пневмонией выявлены в 33 общеобразовательных организациях республики, но пока необходимости переводить всех школьников республики на дистанционное обучение нет, заметили в оперштаба. Глава крымского министерства образования добавил, что на дистанционное обучения из-за заболеваний короновирусом и ОРВИ переведены четыре школы (1054 учащихся). В целом в республике на карантине 657 воспитанников детских садов. 2666 школьников находятся на дистанционном обучении.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 4564 случая заболевания коронавирусом из них за последние сутки 90 новых случаев заболевания и четыре смертельных случая.