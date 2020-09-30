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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
Глава крымского минздрава уволен на фоне критической эпидемиологической ситуации
Надежда ИсаеваСпециально для «Новой»
Глава Крыма Сергей Аксенов уволил министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook сразу после заседания оперштаба, где Роспотребнадзор доложил о критической эпидемиологической ситуации в регионе.
«Принято решение об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Игоря Геннадьевича Чемоданова. На пост министра здравоохранения Крыма будет назначен Александр Иванович Остапенко. Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан»,- написал Сергей Аксенов.
На заседании глава местного Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что эпидемиологический порог по респираторным и вирусным заболеваниям за последние 15 лет превышен в Крыму на 11%, а в Симферополе — на 17%. Также она сообщила, что сейчас во всех муниципальных образованиях Крыма зафиксирован рост внебольничных пневмоний.
Крымский общественник Александр Талипов предположил, что увольнение регионального министра связанно с отсутствием коек в больницах для больных коронавирусом.
По его словам, необходимость увольнения назрела давно, но региональные власти не хотели идти на поводу у общественности.
Очаги заболеваемости пневмонией выявлены в 33 общеобразовательных организациях республики, но пока необходимости переводить всех школьников республики на дистанционное обучение нет, заметили в оперштаба. Глава крымского министерства образования добавил, что на дистанционное обучения из-за заболеваний короновирусом и ОРВИ переведены четыре школы (1054 учащихся). В целом в республике на карантине 657 воспитанников детских садов. 2666 школьников находятся на дистанционном обучении.
С начала пандемии в республике зарегистрировано 4564 случая заболевания коронавирусом из них за последние сутки 90 новых случаев заболевания и четыре смертельных случая.