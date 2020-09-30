Суд в Москве оштрафовал политолога Валерия Соловья на 20 тысяч рублей за акцию солидарности с протестующими в Хабаровске и Беларуси

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей политолога Валерия Соловья за акцию «День #перемен». Об этом сообщают «МБХ медиа».

Соловью вменили организацию несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за «призывов к участию» в ней, однако адвокат политолога отметил, что в протоколе не было указано, какие именно это были призывы.

Акция солидарности с протестующими в Беларуси и Хабаровске «День #перемен» прошла 19 сентября на Пушкиниской площади. Как указано на странице мероприятия в фейсбуке, Соловей был организатором мероприятия. Политолога задержали без объяснения причин, когда он шел к метро, и посадили в машину.

В поддержку протестующих Хабаровска каждую субботу проходят акции солидарности в разных городах России. В самом Хабаровске протесты начались после ареста экс-губернатора края Сергея Фургала и продолжаются с июля. Демонстранты требуют в том числе судить бывшего чиновника в Хабаровске.