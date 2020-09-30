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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
Суд в Москве оштрафовал политолога Валерия Соловья на 20 тысяч рублей за акцию солидарности с протестующими в Хабаровске и Беларуси
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей политолога Валерия Соловья за акцию «День #перемен». Об этом сообщают «МБХ медиа».
Соловью вменили организацию несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за «призывов к участию» в ней, однако адвокат политолога отметил, что в протоколе не было указано, какие именно это были призывы.
Акция солидарности с протестующими в Беларуси и Хабаровске «День #перемен» прошла 19 сентября на Пушкиниской площади. Как указано на странице мероприятия в фейсбуке, Соловей был организатором мероприятия. Политолога задержали без объяснения причин, когда он шел к метро, и посадили в машину.
В поддержку протестующих Хабаровска каждую субботу проходят акции солидарности в разных городах России. В самом Хабаровске протесты начались после ареста экс-губернатора края Сергея Фургала и продолжаются с июля. Демонстранты требуют в том числе судить бывшего чиновника в Хабаровске.
В Минпросвещения сделают свой «TikTok для школьников»
Министерство просвещения России работает над социальной сетью для школьников, схожей с TikTok, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников», — заявил Кравцов. По его словам, разработка идет совместно с компанией Mail.ru Group.
Кравцов также уведомил, что министерство работает над отечественной системой видеоконференцсвязи.
Ранее «для снижения заболеваемости COVID-19» мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что московские школы уйдут на двухнедельные каникулы. Мэр добавил, что, на две недели также приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации правительства Москвы, при этом детские сады будут работать.
Собянин призвал проводить каникулярное время дома или на даче, «а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк». При этом режим рекомендательных ограничений, установленных в связи с пандемией COVID-19, продлится в Москве до 28 октября включительно.