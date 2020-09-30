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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
В Минпросвещения сделают свой «TikTok для школьников»
Министерство просвещения России работает над социальной сетью для школьников, схожей с TikTok, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников», — заявил Кравцов. По его словам, разработка идет совместно с компанией Mail.ru Group.
Кравцов также уведомил, что министерство работает над отечественной системой видеоконференцсвязи.
Ранее «для снижения заболеваемости COVID-19» мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что московские школы уйдут на двухнедельные каникулы. Мэр добавил, что, на две недели также приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации правительства Москвы, при этом детские сады будут работать.
Собянин призвал проводить каникулярное время дома или на даче, «а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк». При этом режим рекомендательных ограничений, установленных в связи с пандемией COVID-19, продлится в Москве до 28 октября включительно.
Теги:минпросвещения, tiktok, ng
В Кремле пообещали внимательнее изучить дело историка Юрия Дмитриева
В Кремле пообещали внимательнее изучить дело главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, которому накануне Верховый суд Карелии увеличил срок наказания с 3,5 до 13 лет заключения. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Кроме как пообещать более внимательно ознакомиться с этой темой, я вам ничего не могу сказать», — цитируют представителя Кремля «Ведомости».
Он напомнил, что Кремль традиционно не комментирует судебные решения. Тем временем, пересмотр сроков наказания для историка прокомментировали в Евросоюзе. Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявил о политической подоплеке дела Дмитриева и призвал к немедленному освобождению историка.
«Этот необоснованный и несправедливый приговор неизбежно будет способствовать ухудшению ситуации с правами человека и сужению пространства для гражданского общества и независимых голосов в России. Это еще один вопиющий пример неоправданного и неприемлемого правового давления на правозащитников», — считают в Евросоюзе.
Накануне Верховный суд Карелии удовлетворил жалобу гособвинения и увеличил срок Юрию Дмитриеву, который, согласно решению суда предыдущей инстанции, мог выйти на свободу уже в ноябре.