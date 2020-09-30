В Минпросвещения сделают свой «TikTok для школьников»

Министерство просвещения России работает над социальной сетью для школьников, схожей с TikTok, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников», — заявил Кравцов. По его словам, разработка идет совместно с компанией Mail.ru Group.

Кравцов также уведомил, что министерство работает над отечественной системой видеоконференцсвязи.

Ранее «для снижения заболеваемости COVID-19» мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что московские школы уйдут на двухнедельные каникулы. Мэр добавил, что, на две недели также приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации правительства Москвы, при этом детские сады будут работать.

Собянин призвал проводить каникулярное время дома или на даче, «а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк». При этом режим рекомендательных ограничений, установленных в связи с пандемией COVID-19, продлится в Москве до 28 октября включительно.