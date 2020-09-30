В Кремле пообещали внимательнее изучить дело историка Юрия Дмитриева 

В Кремле пообещали внимательнее изучить дело главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, которому накануне Верховый суд Карелии увеличил срок наказания с 3,5 до 13 лет заключения. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Кроме как пообещать более внимательно ознакомиться с этой темой, я вам ничего не могу сказать», — цитируют представителя Кремля «Ведомости».

Он напомнил, что Кремль традиционно не комментирует судебные решения. Тем временем, пересмотр сроков наказания для историка прокомментировали в Евросоюзе. Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявил о политической подоплеке дела Дмитриева и призвал к немедленному освобождению историка.

«Этот необоснованный и несправедливый приговор неизбежно будет способствовать ухудшению ситуации с правами человека и сужению пространства для гражданского общества и независимых голосов в России. Это еще один вопиющий пример неоправданного и неприемлемого правового давления на правозащитников», — считают в Евросоюзе.

Накануне Верховный суд Карелии удовлетворил жалобу гособвинения и увеличил срок Юрию Дмитриеву, который, согласно решению суда предыдущей инстанции, мог выйти на свободу уже в ноябре.