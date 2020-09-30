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№ 107 от 30 сентября 2020

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В Калмыкии задержали шестерых заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане по подземному ходу

Общество66

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Полицейские задержали шестерых заключенных, которые ранее сбежали из колонии в Дагестане по подземному ходу. Об этом сообщает МВД Дагестана в своем аккаунте в Инстаграме.

В ТАСС уточнили, что сбежавших заключенных задержали на территории Калмыкии более чем в 300 километрах от колонии в поселке Улан-Хол.

Ранее сотрудники следственного комитета задержали мастера производственного участка Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №2 дагестанского управления ФСИН России. Следствие уверяет, что на нем лежит доля вины за побег шестерых заключенных, ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УЦК).

Силовики задержали и жителя Махачкалы, который, по их версии, помог осужденным прорыть тоннель и сбежать: в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК (пособничество в побеге из места лишения свободы).

23 сентября шестеро осужденных, отбывающих наказание в одной из колоний Дагестана, сбежали из колонии по подземному тоннелю. Двое из них отбывали сроки за убийства, остальные были осуждены за преступления, связанные с наркотиками. Исчезновение сотрудники колонии обнаружили накануне поздно вечером, когда при обходе заметили подкоп.

Теги:
задержания, побег, дагестан, ng

Светлана Тихановская назначила представителей по правам человека и экономическим реформам

Политика327

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Светлана Тихановская назначила своих представителей и экономическим реформам. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Тихановской.

Представителем по правам человека стал Гарри Погоняйло – белорусский юрист и правозащитник. Он был адвокатом по многим делам о правах человека в Беларуси, включая дела Павла Шеремета (белорусско-российского журналиста, работавшего в Украине с 2012 года и убитого в Киеве 20 июля 2016 года) и Дмитрия Завадского. Погоняйло уже более 20 лет он является заместителем председателя Белорусского Хельсинкского комитета.

Представителем по экономическим реформам стал экономист Алесь Алехнович — вице-президент Аналитического центра CASE-Belarus, который занимается изучением экономики и разработкой экономических реформ для Беларуси.

Сама Тихановская заявила, что, чтобы обеспечить проведение новых выборов, она продолжит работу по объединению всех демократических сил общества Беларуси: «Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис», — заявила она.

Ранее сообщалось, что у Тихановской на следующе неделе запланирована встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Меркель подтвердила встречу и заявила, что Германия не признает результаты выборов в Беларуси и осуждает действия властей против оппозиции.

Теги:
тихановская, беларусь, ng
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