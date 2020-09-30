В Калмыкии задержали шестерых заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане по подземному ходу

Полицейские задержали шестерых заключенных, которые ранее сбежали из колонии в Дагестане по подземному ходу. Об этом сообщает МВД Дагестана в своем аккаунте в Инстаграме.

В ТАСС уточнили, что сбежавших заключенных задержали на территории Калмыкии более чем в 300 километрах от колонии в поселке Улан-Хол.

Ранее сотрудники следственного комитета задержали мастера производственного участка Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №2 дагестанского управления ФСИН России. Следствие уверяет, что на нем лежит доля вины за побег шестерых заключенных, ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УЦК).

Силовики задержали и жителя Махачкалы, который, по их версии, помог осужденным прорыть тоннель и сбежать: в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК (пособничество в побеге из места лишения свободы).

23 сентября шестеро осужденных, отбывающих наказание в одной из колоний Дагестана, сбежали из колонии по подземному тоннелю. Двое из них отбывали сроки за убийства, остальные были осуждены за преступления, связанные с наркотиками. Исчезновение сотрудники колонии обнаружили накануне поздно вечером, когда при обходе заметили подкоп.