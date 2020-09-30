Светлана Тихановская назначила представителей по правам человека и экономическим реформам

Светлана Тихановская назначила своих представителей и экономическим реформам. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Тихановской.

Представителем по правам человека стал Гарри Погоняйло – белорусский юрист и правозащитник. Он был адвокатом по многим делам о правах человека в Беларуси, включая дела Павла Шеремета (белорусско-российского журналиста, работавшего в Украине с 2012 года и убитого в Киеве 20 июля 2016 года) и Дмитрия Завадского. Погоняйло уже более 20 лет он является заместителем председателя Белорусского Хельсинкского комитета.

Представителем по экономическим реформам стал экономист Алесь Алехнович — вице-президент Аналитического центра CASE-Belarus, который занимается изучением экономики и разработкой экономических реформ для Беларуси.

Сама Тихановская заявила, что, чтобы обеспечить проведение новых выборов, она продолжит работу по объединению всех демократических сил общества Беларуси: «Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис», — заявила она.

Ранее сообщалось, что у Тихановской на следующе неделе запланирована встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Меркель подтвердила встречу и заявила, что Германия не признает результаты выборов в Беларуси и осуждает действия властей против оппозиции.