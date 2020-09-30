Выпускникам и студентам московских медицинских вузов предложили работу в больницах столицы на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом «Новой газете» сообщил один из студентов Сеченовского университета.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, Департамент здравоохранения города Москвы предлагает принять участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях города Москвы», — сообщается в объявлении, имеющимся в распоряжении «Новой газеты».

Одна из студенток Сеченовского университета рассказала РБК, что ее знакомые студенты получают звонки из Департамента здравоохранения с предложением работы: «Мне конкретно пока не звонили. Слышала, что сумма оплаты будет меньше, чем весной». Другая студентка рассказала, что поступают звонки с вопросом о готовности оказать помощь в больницах для COVID-19.

Ранее «для снижения заболеваемости COVID-19» мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что московские школы уйдут на двухнедельные каникулы. Мэр добавил, что, «для того чтобы избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний», на две недели также приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации правительства Москвы, при этом детские сады будут работать.

Собянин призвал проводить каникулярное время дома или на даче, «а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк». При этом режим рекомендательных ограничений, установленных в связи с пандемией COVID-19, продлится в Москве до 28 октября включительно.