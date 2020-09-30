Американец Тимоти Рей Браун — первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ — умер от лейкемии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на партнера Брауна Тима Хефгена.

Хоффген рассказал, что Браун скончался 29 сентября в окружении друзей после пяти месяцев борьбы с лейкемией.

Браун в 2007 году прошел две трансплантации костного мозга в Берлине. Это помогло ему получить иммунитет к ВИЧ. Такой же способ в 2019 году помог венесуэльцу Адаму Кастильехо.

История Брауна вдохновила целое поколение врачей, работающих с ВИЧ, а также пациентов, инфицированных вирусом, вызывающим СПИД.

Небольшая часть людей — большинство из них выходцы из Северной Европы — имеют генетическую мутацию CCR5 delta 32, которая уменьшает вероятность заражения ВИЧ.

Врачи признавались, что лечение Брауна было сложным и очень рискованным. Большинство экспертов заявили, что это не станет способом вылечить всех пациентов с ВИЧ, поскольку многие из них рискуют умереть от самой процедуры.

Браун родился в 1966 году. Ему диагностировали ВИЧ в 1995 году, когда он жил в Берлине. В 2006 году у него был диагностирован рак крови.