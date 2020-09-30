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№ 107 от 30 сентября 2020

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Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от рака крови

Общество2

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Американец Тимоти Рей Браун — первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ — умер от лейкемии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на партнера Брауна Тима Хефгена.

Хоффген рассказал, что Браун скончался 29 сентября в окружении друзей после пяти месяцев борьбы с лейкемией.

Браун в 2007 году прошел две трансплантации костного мозга в Берлине. Это помогло ему получить иммунитет к ВИЧ. Такой же способ в 2019 году помог венесуэльцу Адаму Кастильехо.

История Брауна вдохновила целое поколение врачей, работающих с ВИЧ, а также пациентов, инфицированных вирусом, вызывающим СПИД.

Небольшая часть людей — большинство из них выходцы из Северной Европы — имеют генетическую мутацию CCR5 delta 32, которая уменьшает вероятность заражения ВИЧ.

Врачи признавались, что лечение Брауна было сложным и очень рискованным. Большинство экспертов заявили, что это не станет способом вылечить всех пациентов с ВИЧ, поскольку многие из них рискуют умереть от самой процедуры.

Браун родился в 1966 году. Ему диагностировали ВИЧ в 1995 году, когда он жил в Берлине. В 2006 году у него был диагностирован рак крови.

Теги:
ng, вирус иммунодефицита, вирус, спид

Глава центра информатизации при ЦИК уволился после истории с капчей на сайте базы данных, о которой писала «Новая»

Политика357

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Глава Федерального центра информатизации при ЦИК России Михаил Попов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом рассказали в ЦИК.

«Михаил Анатольевич — высококлассный специалист, который достойно обеспечивал функционирование ГАС Выборы.

Мы с уважением относимся к его решению — он поступил именно так, как должен был поступить руководитель, и взял на себя ответственность за то, что произошло с капчей.

Выражаем ему благодарность за многолетний труд», — заявила об увольнении главы ФЦИ глава ЦИК Элла Памфилова.

Новым руководителем центра назначен Александр Сокольчук, ранее занимавший должность заместителя руководителя ФЦИ.

Попов обеспечивал функционирование базы данных ЦИК. О ее проблемах с писала «Новая газета»: в своем открытом письме известные политологи заявляли, что в этом году доступ к базе данных был «радикально осложнен путем введения при переходе на каждую следующую страницу капчи». Памфилова принесла извинения за возникшие трудности и дала поручения снять капчу с каждой страницы, при этом оставив ее на основной. 

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Памфилова извинилась за трудности с базой данных ЦИК после публикации о них в «Новой». Однако капчу на главной странице оставила

Попов руководил ФЦИ при ЦИК 12 лет. Накануне на встрече с политологами он заявлял, что капча является необходимым элементом для доступности и открытости информации, так как без нее сайт подвержен «внешним угрозам» и хакерским атакам. Политологи, напротив, уверяли, что капча создает существенные трудности для анализа результатов выборов и затрудняет доступ гражданам к детализированным данным.

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Теги:
памфилова, выборы, цик, ng
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