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№ 107 от 30 сентября 2020

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Глава центра информатизации при ЦИК уволился после истории с капчей на сайте базы данных, о которой писала «Новая»

Политика1 394

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Глава Федерального центра информатизации при ЦИК России Михаил Попов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом рассказали в ЦИК.

«Михаил Анатольевич — высококлассный специалист, который достойно обеспечивал функционирование ГАС Выборы.

Мы с уважением относимся к его решению — он поступил именно так, как должен был поступить руководитель, и взял на себя ответственность за то, что произошло с капчей.

Выражаем ему благодарность за многолетний труд», — заявила об увольнении главы ФЦИ глава ЦИК Элла Памфилова.

Новым руководителем центра назначен Александр Сокольчук, ранее занимавший должность заместителя руководителя ФЦИ.

Попов обеспечивал функционирование базы данных ЦИК. О ее проблемах с писала «Новая газета»: в своем открытом письме известные политологи заявляли, что в этом году доступ к базе данных был «радикально осложнен путем введения при переходе на каждую следующую страницу капчи». Памфилова принесла извинения за возникшие трудности и дала поручения снять капчу с каждой страницы, при этом оставив ее на основной. 

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Попов руководил ФЦИ при ЦИК 12 лет. Накануне на встрече с политологами он заявлял, что капча является необходимым элементом для доступности и открытости информации, так как без нее сайт подвержен «внешним угрозам» и хакерским атакам. Политологи, напротив, уверяли, что капча создает существенные трудности для анализа результатов выборов и затрудняет доступ гражданам к детализированным данным.

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Теги:
памфилова, выборы, цик, ng
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