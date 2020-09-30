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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
ЦИК выразил недоверие петербургскому избиркому и его главе
Центральная избирательная комиссия признала работу петербургского избиркома неудовлетворительной и выразила недоверие его председателю Виктору Миненко. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила на заседании комиссии.
Членам комиссии предложили досрочно сложить с себя полномочия.
«Мы неоднократно высказывали претензии разного рода, принуждали исправляться, негативно оценивали деятельность комиссии. В ответ получали формальные отписки, местная система продолжала дискредитировать себя, принципы формирования избиркомов продолжали нарушаться», — пояснила председатель ЦИК.
В частности, Памфилова напомнила историю с дополнительными выборами депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга, которые так и не состоялись, в результате чего «шесть кандидатов и более 70 000 избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права».
Дополняется.
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Теги:sn, памфилова, Санкт-Петербург, цик
Исследование: 2,7% россиян страдают от онкологических заболеваний
Иван Жилинспецкор
Почти 4 миллиона жителей России (2,7% населения страны) к началу 2020 года находилось под диспансерным наблюдением из-за онкологических заболеваний. Об этом говорится в исследовании фонда «Нужна помощь».
В 2019 году на онкологические заболевания пришлось 16,4% от всех смертей в стране. Онкозаболевания – вторая по распространенности причина смерти в России после болезней системы кровообращения.
Более трети случаев выявляются только на поздних, III и IV, стадиях. Лучше диагностируется рак, имеющий внешние проявления.
Среди женщин наиболее распространен рак молочной железы (21,2% от общего количества выявленных случаев), органов пищеварения (20,7%) и половых органов (17,7%). Среди мужчин – органов пищеварения (27%), дыхания (18,3%), половых органов (16,5%) и кожи (12,2%).
На оказание медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями в прошлом году было выделено 200 миллиардов рублей.
Наиболее благополучная ситуация с борьбой с онкологическими заболеваниями — в Москве, Санкт-Петербурге, Камчатском крае, Томской области, Сахалинской области, Красноярском крае. Наиболее проблемные регионы — Северная Осетия, Ленинградская область, Дагестан, Чеченская республика, Адыгея и Калмыкия.