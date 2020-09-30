ЦИК выразил недоверие петербургскому избиркому и его главе 

Почти 4 миллиона жителей России (2,7% населения страны) к началу 2020 года находилось под диспансерным наблюдением из-за онкологических заболеваний. Об этом говорится в исследовании фонда «Нужна помощь».

В 2019 году на онкологические заболевания пришлось 16,4% от всех смертей в стране. Онкозаболевания – вторая по распространенности причина смерти в России после болезней системы кровообращения.

Более трети случаев выявляются только на поздних, III и IV, стадиях. Лучше диагностируется рак, имеющий внешние проявления.

Среди женщин наиболее распространен рак молочной железы (21,2% от общего количества выявленных случаев), органов пищеварения (20,7%) и половых органов (17,7%). Среди мужчин – органов пищеварения (27%), дыхания (18,3%), половых органов (16,5%) и кожи (12,2%).

На оказание медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями в прошлом году было выделено 200 миллиардов рублей.

Наиболее благополучная ситуация с борьбой с онкологическими заболеваниями — в Москве, Санкт-Петербурге, Камчатском крае, Томской области, Сахалинской области, Красноярском крае. Наиболее проблемные регионы — Северная Осетия, Ленинградская область, Дагестан, Чеченская республика, Адыгея и Калмыкия.