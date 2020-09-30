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№ 107 от 30 сентября 2020

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Исследование: 2,7% россиян страдают от онкологических заболеваний

Общество1 643

Иван Жилинспецкор

1 643
 

Почти 4 миллиона жителей России (2,7% населения страны) к началу 2020 года находилось под диспансерным наблюдением из-за онкологических заболеваний. Об этом говорится в исследовании фонда «Нужна помощь».

В 2019 году на онкологические заболевания пришлось 16,4% от всех смертей в стране. Онкозаболевания – вторая по распространенности причина смерти в России после болезней системы кровообращения.

Более трети случаев выявляются только на поздних, III и IV, стадиях. Лучше диагностируется рак, имеющий внешние проявления.

Среди женщин наиболее распространен рак молочной железы (21,2% от общего количества выявленных случаев), органов пищеварения (20,7%) и половых органов (17,7%). Среди мужчин – органов пищеварения (27%), дыхания (18,3%), половых органов (16,5%) и кожи (12,2%).

На оказание медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями в прошлом году было выделено 200 миллиардов рублей.

Наиболее благополучная ситуация с борьбой с онкологическими заболеваниями — в Москве, Санкт-Петербурге, Камчатском крае, Томской области, Сахалинской области, Красноярском крае. Наиболее проблемные регионы — Северная Осетия, Ленинградская область, Дагестан, Чеченская республика, Адыгея и Калмыкия.

Теги:
заболевания, онкология, ng

Критиковавшую Лукашенко баскетболистку Левченко отправили в ЦИП на Окрестина

Общество2 415

2 415
 

Правоохранители задержали белорусскую баскетболистку Елену Левченко в минском аэропорту перед вылетом на плановое лечение. Об этом сообщает «Наша Нива».

Скриншот: инстаграм Свободного объединения спортсменов Беларуси

обновление

14:34 Баскетболистку Елену Левченко арестовали на 15 суток, сообщает Tut.by

Рано утром она успела позвонить своему адвокату и сообщить ему о случившемся. Сначала она заявила, что ее везут в Ленинское РУВД, однако позже выяснилось, что девушку отправили в центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

Чемпионке Литвы и двукратной чемпионке России вменяют нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КОАП РБ). Суд над спортсменкой состоится уже сегодня. Адвоката к ней не пускают, ссылаясь на ограничения, связанные с коронавирусом.

Левченко регулярно участвовала в воскресных протестных маршах, осуждала насилие со стороны силовиков и критиковала Лукашенко. Она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси и требовала назначения новых выборов президента.

Теги:
sn, задержание, баскетбол, беларусь
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