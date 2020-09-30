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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
Критиковавшую Лукашенко баскетболистку Левченко отправили в ЦИП на Окрестина
Правоохранители задержали белорусскую баскетболистку Елену Левченко в минском аэропорту перед вылетом на плановое лечение. Об этом сообщает «Наша Нива».
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14:34 Баскетболистку Елену Левченко арестовали на 15 суток, сообщает Tut.by
Рано утром она успела позвонить своему адвокату и сообщить ему о случившемся. Сначала она заявила, что ее везут в Ленинское РУВД, однако позже выяснилось, что девушку отправили в центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина.
Чемпионке Литвы и двукратной чемпионке России вменяют нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КОАП РБ). Суд над спортсменкой состоится уже сегодня. Адвоката к ней не пускают, ссылаясь на ограничения, связанные с коронавирусом.
Левченко регулярно участвовала в воскресных протестных маршах, осуждала насилие со стороны силовиков и критиковала Лукашенко. Она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси и требовала назначения новых выборов президента.