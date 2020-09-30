Минобороны Армении обвинило Баку в авиаударах с применением турецких беспилотников

Армения заявила, что Баку наносит авиаудары на территории Нагорного Карабаха с применением турецких беспилотников. Об этом в своем фейсбуке сообщила пресс-секретарь министерства обороны страны Шушан Степанян.

«Азербайджанские ВВС вели воздушную бомбардировку, осуществляемую в смешанном боевом порядке на северном направлении, […] используя беспилотники турецкого производства.[…] Используются ракеты большой дальности класса "воздух-земля"», — рассказала она, не уточнив модели летательных аппаратов.

Точки основных боестолкновений в регионе Карабаха. Графика: Алексей Комаров / «Новая»

Ранее Минобороны сообщило, что артиллерийские бои в Нагорном Карабахе продолжаются. По данным армянской стороны, силам ПВО удалось уничтожить два азербайджанских беспилотника. В свою очередь Баку сегодня объявил об уничтожении армянского зенитно-ракетного комплекса С-300. Страны сообщают о гибели сотен военных и гражданских, при этом данные силовых ведомств противоречат друг другу.

Армения уже указывала на присутствие в зоне конфликта вооружения и боевиков из Турции. Накануне Ереван заявил, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. И Баку, и Анкара эти обвинения отрицают. Отметим, что два дня назад Ереван грозился применить ракетные комплексы «Искандер» в случае, если Турция применит в зоне конфликта F-16. В свою очередь, Анкара заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты.

И в ООН, и в соседних странах обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе. Накануне президент Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам последнего, в ходе беседы политики не обсуждали возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт. Премьер считает, что пока такой необходимости нет. В свою очередь Грузия заявила, что будет придерживаться нейтралитета в карабахском конфликте и отказала и Армении, и Азербайджану в транзите оружия через свою территорию.