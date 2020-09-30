Ангела Меркель подтвердила встречу со Светланой Тихановской

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила предстоящую встречу со Светланой Тихановской. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства ФРГ объявила это в среду, выступая в Бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету на 2021 год.

Меркель также заявила, что Германия не признает результаты выборов в Беларуси и осуждает действия властей против оппозиции.

Ранее Интерфакс сообщал о запланированной на следующей неделе встрече Тихановской и Меркель, а также о ряде других встреч в Европе: «Часть будет проходить онлайн, часть — лично. Но встречи очень важны для мирного разрешения нашего вопроса», — рассказала Тихановская.

29 сентября Тихановская на встрече в Вильнюсе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заручилась поддержкой в урегулировании кризиса в Беларуси и освобождении политических заключенных. Основной темой разговора была возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной посредничества других стран, в том числе Франции.