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№ 107 от 30 сентября 2020

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Ангела Меркель подтвердила встречу со Светланой Тихановской

Политика186

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила предстоящую встречу со Светланой Тихановской. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства ФРГ объявила это в среду, выступая в Бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету на 2021 год.

Меркель также заявила, что Германия не признает результаты выборов в Беларуси и осуждает действия властей против оппозиции.

Ранее Интерфакс сообщал о запланированной на следующей неделе встрече Тихановской и Меркель, а также о ряде других встреч в Европе: «Часть будет проходить онлайн, часть — лично. Но встречи очень важны для мирного разрешения нашего вопроса», — рассказала Тихановская.

29 сентября Тихановская на встрече в Вильнюсе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заручилась поддержкой в урегулировании кризиса в Беларуси и освобождении политических заключенных. Основной темой разговора была возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной посредничества других стран, в том числе Франции.

Теги:
тихановская, беларусь, меркель, ng

В России выявили 8 481 новый случай заражения коронавирусом

Общество493

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За сутки российские врачи зафиксировали 8 481 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. 

За последние сутки в столице коронавирус подтвердился еще у 2308 человек. На втором месте по числу заболевших — Санкт-Петербург (+276), на третьем — Подмосковье (+222).

Таким образом, число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 растет. Кроме того, за последний день выросло и число умерших непосредственно от коронавируса: медики зафиксировали уже 177 смертей, из них 27 — в Москве. 

Дополняется.

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Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус
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