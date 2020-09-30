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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
Ангела Меркель подтвердила встречу со Светланой Тихановской
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила предстоящую встречу со Светланой Тихановской. Об этом сообщает ТАСС.
Глава правительства ФРГ объявила это в среду, выступая в Бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету на 2021 год.
Меркель также заявила, что Германия не признает результаты выборов в Беларуси и осуждает действия властей против оппозиции.
Ранее Интерфакс сообщал о запланированной на следующей неделе встрече Тихановской и Меркель, а также о ряде других встреч в Европе: «Часть будет проходить онлайн, часть — лично. Но встречи очень важны для мирного разрешения нашего вопроса», — рассказала Тихановская.
29 сентября Тихановская на встрече в Вильнюсе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заручилась поддержкой в урегулировании кризиса в Беларуси и освобождении политических заключенных. Основной темой разговора была возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной посредничества других стран, в том числе Франции.
Теги:тихановская, беларусь, меркель, ng
В России выявили 8 481 новый случай заражения коронавирусом
За сутки российские врачи зафиксировали 8 481 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
За последние сутки в столице коронавирус подтвердился еще у 2308 человек. На втором месте по числу заболевших — Санкт-Петербург (+276), на третьем — Подмосковье (+222).
Таким образом, число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 растет. Кроме того, за последний день выросло и число умерших непосредственно от коронавируса: медики зафиксировали уже 177 смертей, из них 27 — в Москве.
Дополняется.