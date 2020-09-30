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№ 107 от 30 сентября 2020

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В России выявили 8 481 новый случай заражения коронавирусом

Общество442

442
 

За сутки российские врачи зафиксировали 8 481 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. 

За последние сутки в столице коронавирус подтвердился еще у 2308 человек. На втором месте по числу заболевших — Санкт-Петербург (+276), на третьем — Подмосковье (+222).

Таким образом, число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 растет. Кроме того, за последний день выросло и число умерших непосредственно от коронавируса: медики зафиксировали уже 177 смертей, из них 27 — в Москве. 

Дополняется.

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Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус

«Ты заткнешься уже?»: в США прошли первые теледебаты Трампа и Байдена 

Политика3 256

3 256
 

В США состоялись первые теледебаты кандидатов на пост президента Джо Байдена и Дональда Трампа. В ходе 90-минутной встречи соперники обвиняли друг друга во лжи, передает CBS.

Во время дебатов Трамп постоянно перебивал Байдена, тот в ответ раздражался и даже попросил действующего президента страны «заткнуться». Он также обвинил своего оппонента в расизме, назвал его клоуном и худшим президентом за всю историю США.

Вспомнив публикацию New York Times о том, что Россия якобы предлагала боевикам движения «Талибан» деньги за нападения на американских военных, бывший вице-президент США назвал действующего главу государства «щенком Путина». При Трампе, утверждает Байден, страна стала гораздо слабее.

В ответ кандидат от республиканцев усомнился в умственных способностях своего соперника. «Ты употребил слово "умный"? Ты был худшим или одним из худшим учеников. Никогда не употребляй при мне слово "умный", Джо», — попросил действующий президент США.

Во время встречи Трамп успел прокомментировать обвинения ряда СМИ в неуплате подоходного налога. «В один год я заплатил 38 миллионов долларов, в другой — 27 миллионов», — заявил президент, отметив что предоставит свою налоговую декларацию, как только она будет готова. Байден, в свою очередь, ответил на обвинения его сына Хантера в том, что тот получал деньги от иностранцев, в том числе, от Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы Лужкова.

Следующие дебаты кандидатов состоятся 15 октября в Майами. Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Теги:
sn, сша, байден, трамп
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