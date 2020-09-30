Российского хакера Никулина приговорили к семи годам заключения за взлом LinkedIn и Formspring

Федеральный суд Северного округа Калифорнии приговорил к семи годам и четырем месяцам тюрьмы российского хакера Евгения Никулина, которого ранее признали виновным во взломе LinkedIn и Formspring. Как передает ТАСС, решение огласил судья Уильям Алсап.

Он отметил, что учел при вынесении приговора то, что 32-летний россиянин ранее не совершал преступлений в США и может заразиться в тюрьме коронавирусом. «Ему труднее, чем обычному заключенному»,— заявил судья, напомнив, что осужденный не говорит на английском языке.

По словам Алсапа, семилетнего срока достаточно, чтобы «дать сигнал» иностранным хакерам, которые могут планировать кибератаки на американские сервисы. Сам Никулин отказался высказаться в свою защиту перед оглашением приговора.

В середине июля жюри присяжных признало Никулина виновным во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring, а также продаже персональных данных пользователей. По версии следствия, всего он украл 117 миллионов учетных записей, что стало одной крупнейших утечек в истории США. Хакера задержали в Чехии по ордеру Интерпола в 2016 году, а два года спустя экстрадировали в США.