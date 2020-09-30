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№ 107 от 30 сентября 2020

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Российского хакера Никулина приговорили к семи годам заключения за взлом LinkedIn и Formspring

Общество1 329

1 329
 

Федеральный суд Северного округа Калифорнии приговорил к семи годам и четырем месяцам тюрьмы российского хакера Евгения Никулина, которого ранее признали виновным во взломе LinkedIn и Formspring. Как передает ТАСС, решение огласил судья Уильям Алсап. 

Он отметил, что учел при вынесении приговора то, что 32-летний россиянин ранее не совершал преступлений в США и может заразиться в тюрьме коронавирусом. «Ему труднее, чем обычному заключенному»,— заявил судья, напомнив, что осужденный не говорит на английском языке. 

По словам Алсапа, семилетнего срока достаточно, чтобы «дать сигнал» иностранным хакерам, которые могут планировать кибератаки на американские сервисы. Сам Никулин отказался высказаться в свою защиту перед оглашением приговора. 

В середине июля жюри присяжных признало Никулина виновным во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring, а также продаже персональных данных пользователей. По версии следствия, всего он украл 117 миллионов учетных записей, что стало одной крупнейших утечек в истории США. Хакера задержали в Чехии по ордеру Интерпола в 2016 году, а два года спустя экстрадировали в США.

Теги:
sn, никулин, сша, хакеры

Что произошло за ночь 30 сентября. Коротко

Общество2 797

Александра НовиковаКорреспондент

2 797
 
  • Впервые с середины июля в Москве за сутки скончались более 25 человек, заразившихся коронавирусом. О 27 умерших сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне в городе выявили 2300 новых заболевших COVID-19, аналогичные цифры московские медики представляли последний раз в конце мая.
  • В США состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты Джо Байдена и Дональда Трампа. Соперники постоянно обвиняли друг друга во лжи и не стеснялись в выражениях: кандидат от демократов назвал Трампа «щенком Путина», а тот, в свою очередь, заявил, что в Байдене «нет ничего умного».
  • Грузия объявила о нейтралитете в карабахском конфликте. По словам главы комитета грузинского парламента по обороне и безопасности Ираклия Сесиашвили, страна отказала и Армении, и Азербайджану в транзите оружия через свою территорию.
  • Суд в США приговорил российского хакера Евгения Никулина к семи годам за киберпреступления. Ранее его признали виновным во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring, а также продаже персональных данных пользователей.
  • Мужу Светланы Тихановской продлили арест еще на два месяца. Его сторонники утверждают, что судебного заседания о продлении ему меры пресечения не было. За решеткой Сергей Тихановский оказался в конце мая. Сначала он стал фигурантом уголовного дела о насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов, а затем ему предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 242 УК РБ).

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Теги:
sn, нагорный карабах, грузия, байден
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