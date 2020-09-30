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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 30 сентября. Коротко
Общество1 255
Александра НовиковаКорреспондент
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- Впервые с середины июля в Москве за сутки скончались более 25 человек, заразившихся коронавирусом. О 27 умерших сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне в городе выявили 2300 новых заболевших COVID-19, аналогичные цифры московские медики представляли последний раз в конце мая.
- В США состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты Джо Байдена и Дональда Трампа. Соперники постоянно обвиняли друг друга во лжи и не стеснялись в выражениях: кандидат от демократов назвал Трампа «щенком Путина», а тот, в свою очередь, заявил, что в Байдене «нет ничего умного».
- Грузия объявила о нейтралитете в карабахском конфликте. По словам главы комитета грузинского парламента по обороне и безопасности Ираклия Сесиашвили, страна отказала и Армении, и Азербайджану в транзите оружия через свою территорию.
- Суд в США приговорил российского хакера Евгения Никулина к семи годам за киберпреступления. Ранее его признали виновным во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring, а также продаже персональных данных пользователей.
- Мужу Светланы Тихановской продлили арест еще на два месяца. Его сторонники утверждают, что судебного заседания о продлении ему меры пресечения не было. За решеткой Сергей Тихановский оказался в конце мая. Сначала он стал фигурантом уголовного дела о насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов, а затем ему предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 242 УК РБ).
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Теги:sn, нагорный карабах, грузия, байден
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