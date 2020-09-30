Мундеп Сергей Власов нашел плутоний рядом с местом строительства хорды в Москве. В «Радоне» ответили, что «им это кто-то принес»

Во время общественной инспекции на территории северо-восточного склона холма, на котором расположен Московской завод полиметаллов, активисты обнаружили источники высокого радиоактивного излучения с радиационном фоном, превышающим норму в несколько раз. Анализ показал, что это плутоний-239 и продукт его распада америций-241. Об этом «Новой газете» сообщил муниципальный депутат округа Печатники Сергей Власов.

«Спектрометр показал излучение. Это подтверждается и тем, что датчики дыма "РИД-1", которые мы нашли во время инспекции в мешке и которые повсеместно использовались в советское время в нежилых помещениях, на плутоне и работали. Наличие плутония можно было даже не подтверждать спектральным анализом, и так понятно, что там сильное гамма-излучение», — рассказал «Новой» Власов.

Фото: Сергей Власов

По его словам, когда физик-ядерщик Андрей Ожаровский вызвал МЧС, представители ФГУП «Радон», которые ранее приступили к исследованию зараженного грунта на склоне Москвы-реки у завода полиметаллов и разработке проекта его рекультивации, в ответ на действия Ожаровского вызвали полицию и заявили, что «им это подкинули» (цитата по телеграм-каналу Власова).

«"Радон" сказал, что этого не было, что им это кто-то принес, что это не их, что они об этом не знают и вообще в первый раз видят», — уточнил Власов в беседе с «Новой».

По словам муниципального депутата, эти мешки активисты нашли еще в апреле. Рядом с этим местом, как отмечает Власов, находится штаб ФГУП «Радон», где они работали 20 лет: «Они оттуда съехали весной. Мы пошли смотреть и нашли большую яму с черными мешками, которые излучали сильную радиацию. Это показали в фильме Андрея Пивоварова, и после этого, видимо, представители "Радон" разобрали яму».

Депутат заявил, что опасные мешки могли лежать на этом месте пять, десять лет и что он сомневается, что во ФГУП «Радон» не знали об их наличии рядом со штабом.

Во ФГУП «Радон» не смогли предоставить оперативного ответа на запрос «Новой газеты».

Власов заявил, что обратился в природоохранную прокуратуру Москвы с требованием разобраться, почему «плутониевые датчики дыма лежат там, куда допуск открыт для всех, кто гуляет по берегу реки из парка Коломенское».

Жители Печатников и других близлежащих районов выступают против строительства скоростной магистрали на склоне Москвы-реки, где экологи находили очаги радиоактивного загрязнения, оставшиеся после складирования отходов Московским заводом полиметаллов. Столичные власти признавали наличие радиоактивных отходов и заверяли, что строительству будет предшествовать рекультивация склона и вывоз зараженного грунта за пределы Москвы.

Работы начались в марте 2020 года и сопровождались задержаниями десятков местных жителей. Ранее, 11 июля, экоактивисты обнаружили на территории могильника крупную лужу с бирюзовой водой, которая стекала в сторону железнодорожной платформы МЦД «Москворечье».