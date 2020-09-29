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№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Свидетели по делу «омского Мимино» дали противоречащие версии следствия показания
Георгий Бородянскийсобкор
29 сентября Азовский районный суд Омска заслушал показания свидетелей по делу гражданского активиста Вадима Остапова (известен как «омский Мимино»), обвиняемого в убийстве коллеги-водителя. Как сообщила «Новой» адвокат обвиняемого Ольга Якушева, показания свидетелей обвинения и защиты не подтверждают версию о его причастности к преступлению.
Версия о том, что Остапов из ревности убил своего соседа, коллегу-водителя «Газели» основана на данных под давлением и «угрозах чести его семьи» признательных показаниях, от которых «Мимино» впоследствии отказался. Обвиняемый рассказал, что выстрелил в потерпевшего из обреза, но, как впоследствии установила экспертиза, выстрелу предшествовали шесть ударов тяжелым предметам по голове, о которых в момент признания Вадим Остапов не знал.
Удары наносились с двух сторон, что может свидетельствовать о нескольких участниках преступления.
По результатам 15 экспертиз, следы Остапова не были обнаружены ни в салоне автомобиля, где происходило убийство, ни на корпусе машины, ни поблизости. На обрезе, которым был убит потерпевший их тоже нет, как и на обрезке ствола, найденном старшим опергруппы в металлической трубе ограды двора Остапова.
Сомнения у защиты вызвало то, как оперативники могли достать, ствол длиной 30 см из трубы длиной 130 см и диаметром гораздо меньше человеческой руки. Допрошенный судом старший оперуполномоченный уголовного розыска Шахислан Тынысов заявил, что рукой дотянуться до обрезка ствола было невозможно, а как вытаскивали предмет, он не помнит. При этом Тынысов не упомянут в протоколе обыска, хотя именно он рассказывал в пресс-релизе областной полиции, как Остапов по версии следствия готовил убийство и где «спрятал ствол».
Свидетель Елена Симакова, диспетчер компании-перевозчика, в которой работал погибший Алексей Чернышов, заявила в суде, что система ГЛОНАСС позволяет отслеживать все выходящие на маршруты «Газели». Больше года назад она, по запросу следствия, выстроила трек движения автомобиля, в котором был убит Чернышов. Время убийства в материалах дела варьируется от 6:20 до 7:40, и данные ГЛОНАСС могли бы помочь уточнить время.
Следователь, по словам Симаковой, забрал данные трекинга себе, но в материалы дела эти сведения не попали.
Ольга Якушева предполагает, что данные исчезли, так как не устраивают следствие: «По словам фельдшера, в 8:15–8:30 утра Остапов был уже на приеме в ФАПе в чистой рубашке, выглаженных брюках. Когда бы он успел, если от места убийства шел не менее 5 километров домой оврагами, полями, лесами мокрый, грязный, окровавленный. Испачканную кровью одежду, которую он, по версии следствия, спрятал «недалеко от дома в кустах» правоохранители не нашли».
Трое сотрудников полиции–свидетелей обвинения 29 сентября на заседание не явились. Суд вызовет их повестками на следующее, которое состоится 6 октября.
Как сообщала ранее «Новая», Остапов организовал в селе Трубецкое бесплатные перевозки для малоимущих односельчан, в дальнейшем как общественный активист участвовал во многих протестных акциях, пытался создать в селе местное самоуправление. После этого у него начались проблемы с местными бизнесменами и полицией. Летом 2019 года его обвинили в убийстве соседа Алексея Чернышова.