Свидетели по делу «омского Мимино» дали противоречащие версии следствия показания

29 сентября Азовский районный суд Омска заслушал показания свидетелей по делу гражданского активиста Вадима Остапова (известен как «омский Мимино»), обвиняемого в убийстве коллеги-водителя. Как сообщила «Новой» адвокат обвиняемого Ольга Якушева, показания свидетелей обвинения и защиты не подтверждают версию о его причастности к преступлению.

Вадим Остапов. Фото: Георгий Бородянский / для «Новой»

Версия о том, что Остапов из ревности убил своего соседа, коллегу-водителя «Газели» основана на данных под давлением и «угрозах чести его семьи» признательных показаниях, от которых «Мимино» впоследствии отказался. Обвиняемый рассказал, что выстрелил в потерпевшего из обреза, но, как впоследствии установила экспертиза, выстрелу предшествовали шесть ударов тяжелым предметам по голове, о которых в момент признания Вадим Остапов не знал.

Удары наносились с двух сторон, что может свидетельствовать о нескольких участниках преступления.

По результатам 15 экспертиз, следы Остапова не были обнаружены ни в салоне автомобиля, где происходило убийство, ни на корпусе машины, ни поблизости. На обрезе, которым был убит потерпевший их тоже нет, как и на обрезке ствола, найденном старшим опергруппы в металлической трубе ограды двора Остапова.

Сомнения у защиты вызвало то, как оперативники могли достать, ствол длиной 30 см из трубы длиной 130 см и диаметром гораздо меньше человеческой руки. Допрошенный судом старший оперуполномоченный уголовного розыска Шахислан Тынысов заявил, что рукой дотянуться до обрезка ствола было невозможно, а как вытаскивали предмет, он не помнит. При этом Тынысов не упомянут в протоколе обыска, хотя именно он рассказывал в пресс-релизе областной полиции, как Остапов по версии следствия готовил убийство и где «спрятал ствол».

Свидетель Елена Симакова, диспетчер компании-перевозчика, в которой работал погибший Алексей Чернышов, заявила в суде, что система ГЛОНАСС позволяет отслеживать все выходящие на маршруты «Газели». Больше года назад она, по запросу следствия, выстроила трек движения автомобиля, в котором был убит Чернышов. Время убийства в материалах дела варьируется от 6:20 до 7:40, и данные ГЛОНАСС могли бы помочь уточнить время.

Следователь, по словам Симаковой, забрал данные трекинга себе, но в материалы дела эти сведения не попали.

Ольга Якушева предполагает, что данные исчезли, так как не устраивают следствие: «По словам фельдшера, в 8:15–8:30 утра Остапов был уже на приеме в ФАПе в чистой рубашке, выглаженных брюках. Когда бы он успел, если от места убийства шел не менее 5 километров домой оврагами, полями, лесами мокрый, грязный, окровавленный. Испачканную кровью одежду, которую он, по версии следствия, спрятал «недалеко от дома в кустах» правоохранители не нашли».

Трое сотрудников полиции–свидетелей обвинения 29 сентября на заседание не явились. Суд вызовет их повестками на следующее, которое состоится 6 октября.

Как сообщала ранее «Новая», Остапов организовал в селе Трубецкое бесплатные перевозки для малоимущих односельчан, в дальнейшем как общественный активист участвовал во многих протестных акциях, пытался создать в селе местное самоуправление. После этого у него начались проблемы с местными бизнесменами и полицией. Летом 2019 года его обвинили в убийстве соседа Алексея Чернышова.