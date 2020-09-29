Мэрия: удаленный режим в Москве продлится месяц

Режим рекомендательных ограничений, установленных в связи с пандемией COVID-19, продлится в Москве до 28 октября включительно. Соответствующие изменения в указ мэра Москвы «Об этапах снятия ограничений...» внесены во вторник.

Мэрия рекомендует лицам старше 65 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями, воздерживаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу. Исключение составляют поездки на работу и поход в ближайший к дому магазин.

До конца октября также действуют ограничения на проведение массовых мероприятий и курение кальянов в общественных местах. Мэрия предписывает органам правопорядка контролировать соблюдение масочного режима.

Администрация столицы также просит работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленную работу или минимизировать их присутствие на рабочем месте, а также производить контроль температуры тела.

Перечисленные в указе меры действовали и ранее, в пункте 8 документа ни одна из мер не характеризуется как запретительная.

Таким образом, власти Москвы лишь установили границы действия так называемого домашнего или самоизоляционного режима.

Департамент здравоохранения Москвы уже расширил список рекомендаций по соблюдению режима изоляции во время пандемии COVID-19. В него вошли беременные женщины и женщины в послеродовом периоде, люди с нарушениями иммунной системы и другие категории граждан.

За минувшие сутки в Москве выявлено 2300 новых заболевших коронавирусом — это максимум с 31 мая. В столице растет как число заболеваний, так и число госпитализаций. При этом специалисты называют графики московских властей «неправдоподобными» с точки зрения статистики — с 15 по 25 сентября количество заболевших в Москве было кратно пяти, вероятность такой заболеваемости составляет доли процента.