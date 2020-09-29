Пашинян: Армения воспринимает конфликт в Нагорном Карабахе как войну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в эфире телеканала «Россия-1», что боестолкновения в районе Арцаха (Нагорного Карабаха) расцениваются Ереваном как объявление войны.

«Все мы воспринимаем это как экзистенциальную угрозу для нашего народа, как войну, которая была объявлена армянскому народу, и мы сейчас просто вынуждены использовать право на самооборону», — сказал он.

При этом Пашинян подчеркнул, что военного решения конфликта между Арменией и Азербайджаном нет. Премьер утверждает, что Баку действует при поддержке Анкары, руководство военными действиями осуществляют офицеры турецкой армии, а боевые вылеты осуществляет турецкая авиация.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь называет заявления армянской стороны провокацией и «фейком», опровергая любые сведения об участии турецких военных в операциях в районе Карабаха.

Утром 27 сентября начались обстрелы Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан обвинили в этом друг друга. Стороны объявили военное положение, Армения и Арцах начали полномасштабную мобилизацию вплоть до военнослужащих резерва. Ереван, Баку и Степанакерт сообщают о погибших и раненых, в том числе, среди гражданского населения.

Во вторник днем Ереван также заявил, что турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. Турция и Азербайджан отрицают причастность и даже вероятность такого происшествия.

За день до этого в Армении заявили, что применят российские комплексы «Искандер», если в воздушных боях будут задействоваться истребители F-16. Ереван имеет возможность обратиться за военной помощью в ОДКБ, однако на данный момент перспективы такого исхода не ясны.

Точки основных боестолкновений в регионе Карабаха. Графика: Алексей Комаров / «Новая»

Анкара заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты. Ереван же сообщает об участии в конфликте наемников из Турции на стороне Азербайджана. По мнению Пашиняна, Турция ищет возможности ввести войска в азербайджанский регион Нахичевань.

Турция неоднократно гарантировала политическиую и военную поддержку Азербайджану. Премьер Армении уже провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле призывают стороны к прекращению огня.