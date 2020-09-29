УЕФА перенес матч Лиги Европы из Еревана на Кипр после обострения конфликта в Нагорном Карабахе

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес матч между армянским «Араратом» и сербской «Црвеной звездой» из Еревана в Никосию, пишет РБК со ссылкой на организацию.

Матч очередного раунда плей-офф Лиги Европы состоится 1 октября на стадионе ГСП в Никосии (Кипр). В УЕФА отдельно не отмечали, связан ли перенос с возобновлением вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Еще утром во вторник в организации не планировали менять график игр из-за конфликта.

Рано утром 27 сентября столицу Нагорного Карабаха Степанакерт и другие его населенные пункты обстреляли. Армения и Азербайджан обвинили в этом друг друга. В Армении и в Нагорном Карабахе объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В ряде регионов Азербайджана тоже объявили военное положение, а также ввели комендантский час. Стороны сообщают о погибших и раненых, в том числе, среди гражданского населения.

Основные места боестолкновений. Графика: Алексей Комаров / «Новая»

Во вторник днем Ереван также заявил, что турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. Турция и Азербайджан отрицают причастность и даже вероятность такого происшествия. Анкара заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты. Ереван же сообщает об участии в конфликте наемников из Турции на стороне Азербайджана.