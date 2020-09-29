Мининформ Беларуси приостановил статус TUT.BY как СМИ на три месяца

Министерство информации Беларуси приостановило до 30 декабря выпуск интернет-издания TUT.BY как средства массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь это решение должен будет подтвердить суд, заседание назначено на 8 октября.

Медиа уточняет, что для журналистов это означает временное лишение статуса СМИ: они не смогут на законных основаниях присутствовать на массовых акциях, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, а также направлять запросы в органы власти. Ресурс продолжит свою деятельность в качестве интернет-портала.

«TUT.BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого — с момента основания в 2000 году — портал работал без этого статуса», — напоминает издание.

С начала августа TUT.BY регулярно получал предупреждения из министерства информации. Претензии ведомства вызвали четыре публикации о подготовке к выборам президента, о Комитете госконтроля, о деятельности белорусской таможни и о давлении силовиков на журналистов.