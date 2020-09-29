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№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Мининформ Беларуси приостановил статус TUT.BY как СМИ на три месяца
Министерство информации Беларуси приостановило до 30 декабря выпуск интернет-издания TUT.BY как средства массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Теперь это решение должен будет подтвердить суд, заседание назначено на 8 октября.
Медиа уточняет, что для журналистов это означает временное лишение статуса СМИ: они не смогут на законных основаниях присутствовать на массовых акциях, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, а также направлять запросы в органы власти. Ресурс продолжит свою деятельность в качестве интернет-портала.
«TUT.BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого — с момента основания в 2000 году — портал работал без этого статуса», — напоминает издание.
С начала августа TUT.BY регулярно получал предупреждения из министерства информации. Претензии ведомства вызвали четыре публикации о подготовке к выборам президента, о Комитете госконтроля, о деятельности белорусской таможни и о давлении силовиков на журналистов.
Теги:sn, давление на сми, беларусь
На 92-м году жизни скончался эмир Кувейта
В США скончался эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, который приехал туда на лечение. Об этом сообщает государственное информагентство KUNA.
Государственное телевещание Кувейта сегодня днем было прервано для чтения определенных сур из Корана, что означает смерть правителя страны. Умершему эмиру был 91 год.
Сабах возглавлял страну с 2006, а этим летом в связи с болезнью возложил часть обязанностей на своего сводного брата. В США эмир ездил на лечение после операции в Кувейте.