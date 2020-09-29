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№ 106 от 28 сентября 2020

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На 92-м году жизни скончался эмир Кувейта 

Политика2

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В США скончался эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, который приехал туда на лечение. Об этом сообщает государственное информагентство KUNA.

Государственное телевещание Кувейта сегодня днем было прервано для чтения определенных сур из Корана, что означает смерть правителя страны. Умершему эмиру был 91 год.

Сабах возглавлял страну с 2006, а этим летом в связи с болезнью возложил часть обязанностей на своего сводного брата. В США эмир ездил на лечение после операции в Кувейте.

Теги:
sn, смерть, кувейт

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Политика947

947
 

Великобритания ввела санкции против Александра Лукашенко и семи других высокопоставленных представителей власти в Беларуси. Заявление опубликовано на официальном сайте МИДа Великобритании.

Под санкции попали Александр Лукашенко и его сын Виктор Лукашенко, а также глава администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев, заместители министра внутренних дел Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего Внутренними войсками МВД Казалбек Атабеков и командир ОМОНа Минска Дмитрий Балаба.

«Режим Александра Лукашенко несет ответственность за нарушения прав человека в отношении оппозиции, СМИ и народа Беларуси после фальсификации выборов. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, он отказался вести диалог с оппозицией, решив вместо этого удвоить свои жестокие репрессии», — говорится в заявлении МИДа Великобритании.

Санкции вступают в силу немедленно, говорится в заявлении. Канада также ввела аналогичные санкции против Лукашенко и его окружения.

Тем временем МИД Беларуси заявил о введении ответных симметричных санкций против Литвы, Латвии и Эстонии. «Нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран», — заявили в МИДе Беларуси.

Ранее, 31 августа, страны Балтии обнародовали список официальных лиц Беларуси, в отношении которых установлены санкции, предусматривающие в том числе запрет на въезд в Прибалтику.

25 сентября Латвия, Литва и Эстония расширили санкции в отношении представителей Беларуси, которые, по мнению Балтии, ответственны за фальсификацию выборов и насилие над мирными участниками протестов. Литва и Эстония сообщили, что внесли в «черный список» 98 должностных лиц, Латвия — 101. В список были включены судьи и работники силовых структур.

Совет Евросоюза на уровне послов также формировал санкционный список ответственных за фальсификацию выборов и подавление протестов в Беларуси, но для принятия его не было консенсуса. Кипр — единственный из 27 стран ЕС — 21 сентября блокировал решение.

Теги:
ng, канада, великобритания, санкции, беларусь, евросоюз
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