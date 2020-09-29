На 92-м году жизни скончался эмир Кувейта 

Великобритания ввела санкции против Александра Лукашенко и семи других высокопоставленных представителей власти в Беларуси. Заявление опубликовано на официальном сайте МИДа Великобритании.

Под санкции попали Александр Лукашенко и его сын Виктор Лукашенко, а также глава администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев, заместители министра внутренних дел Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего Внутренними войсками МВД Казалбек Атабеков и командир ОМОНа Минска Дмитрий Балаба.

«Режим Александра Лукашенко несет ответственность за нарушения прав человека в отношении оппозиции, СМИ и народа Беларуси после фальсификации выборов. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, он отказался вести диалог с оппозицией, решив вместо этого удвоить свои жестокие репрессии», — говорится в заявлении МИДа Великобритании.

Санкции вступают в силу немедленно, говорится в заявлении. Канада также ввела аналогичные санкции против Лукашенко и его окружения.

Тем временем МИД Беларуси заявил о введении ответных симметричных санкций против Литвы, Латвии и Эстонии. «Нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран», — заявили в МИДе Беларуси.

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Ранее, 31 августа, страны Балтии обнародовали список официальных лиц Беларуси, в отношении которых установлены санкции, предусматривающие в том числе запрет на въезд в Прибалтику.

25 сентября Латвия, Литва и Эстония расширили санкции в отношении представителей Беларуси, которые, по мнению Балтии, ответственны за фальсификацию выборов и насилие над мирными участниками протестов. Литва и Эстония сообщили, что внесли в «черный список» 98 должностных лиц, Латвия — 101. В список были включены судьи и работники силовых структур.

Совет Евросоюза на уровне послов также формировал санкционный список ответственных за фальсификацию выборов и подавление протестов в Беларуси, но для принятия его не было консенсуса. Кипр — единственный из 27 стран ЕС — 21 сентября блокировал решение.