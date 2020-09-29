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№ 106 от 28 сентября 2020

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Минобороны Армении сообщило о сбитом Турцией штурмовике

Политика1 891

1 891
 

Турецкий истребитель сбил армянский штурмовик Су-25, его пилот погиб. Об этом своем фейсбуке сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Истребители F-16 поднялись в воздух с аэродрома Гянджа и осуществляли прикрытие ударов азербайджанских ВС по территории города Варденис, сел Метс Мастик и Сотк. Истребитель Турции F-16 сбил Су-25 армянских ВВС, который выполнял боевое задание», — заявила Степанян.

По ее словам, турецкий истребитель находился на 60 километров в глубь [территории Азербайджана], на высоте 8 200 метров. В свою очередь Турция отрицает, что сбила армянский самолет. Азербайджан также назвал эту информацию ложной, передает ТАСС.

Накануне посол Армении в России заявил о присутствии четырех тысяч турецких боевиков на территории Нагорного Карабаха, где с воскресенья продолжаются столкновения вооруженных сил Баку и Еревана. Сразу же после начала боевых действий в Стамбуле высказались в поддержку Азербайджана.

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Теги:
sn, армения, турция
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