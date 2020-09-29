Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

30 сентября, 22:00

«Дождь» и «Новая газета» представляют: ПартиZан-фест в поддержку народа Беларуси

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 106 от 28 сентября 2020

Читать номер

Суд арестовал сына экс-губернатора Левченко по делу о мошенничестве на 185 миллионов рублей

Общество15

15
 

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Андрея Левченко, депутата Заксобрания Иркутской области и сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко. Об избранной мере пресечения «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом Левченко-младший, проходящий по делу о мошенничестве, останется за решеткой до 20 ноября. Следствие считает его причастным к мошенничеству в особо крупном размере. По этому делу также проходит директор компании «Звезда» Олег Хамуляк.

По версии правоохранителей, эта организация по поддельным документам получила контракты на ремонт и замену лифтов и лифтовых шахт в жилых домах Иркутска. Затем Хамуляк и Левченко якобы завысили стоимость проведенных работ. Общая сумма похищенных из иркутского Фонда капитального ремонта средств составляет, по подсчетам силовиков, 185 миллионов рублей.

Депутата правоохранители задержали накануне, у него прошли обыски. Кроме того, они пришли домой и к его отцу, что вызвало критику лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Он обратился к президенту, чтобы выразить свое возмущение действиями силовиков. По его словам, 10 человек «обшаривали» квартиру его однопартийца под надуманным предлогом. Политик уверен, что дело против Андрея Левченко сфабриковано и связано с деятельностью его отца в Иркутской области.

Теги:
sn, мошенничество, арест, левченко

В Москве запретили «наливайки», расположенные в жилых домах 

Общество481

481
 

В жилых домах столицы запретили работу баров площадью менее 20 метров. О том, что мэр Сергей Собянин подписал постановление, ограничивающее работу так называемых «наливаек», сообщается на официальном городском портале.

«Требования к подобным заведениям скорректируют из-за жалоб москвичей, которым их работа зачастую доставляла дискомфорт», — объяснили подобное решение городские власти.

Чаще других на шумящих посетителей столичных питейных заведений жалуются москвичи, живущие близ Патриарших прудов. Префектура Центрального административного округа рекомендовала владельцам местных баров ограничить время своей работы и прекратить продавать напитки «навынос».

Ранее «наливайки» запретили в Санкт-Петербурге: правда, ограничения вступят в силу только со следующего года. В северной столице продавать алкоголь запретили заведениям, чья площадь меньше 50 квадратных метров. Впрочем, вскоре губернатор Александр Беглов назвал принятие закона «поспешностью», а местные бары — городской «фишкой», после чего пообещал скорректировать документ, чтобы заведения, не мешающие жителям, смогли продолжить свою работу.

Теги:
sn, собянин, москва, наливайки
Больше интересного в вашей ленте
Вы какой-то гений, если пройдете тест без ошибок или наберете хотя бы 9/10
Вы будете видеть меньше такого
Почему нужно вытаскивать приборы из розетки?
Вы будете видеть меньше такого
Моя жизнь в Штатах Показал американцу фото наших дачных участков, какой была его реакция, почему сказал что это глупо
Вы будете видеть меньше такого
"Будьте голодными по утрам!" Правила жизни 80-летнего хирурга Лео Бокерия, которые помогут сохранить фигуру
Вы будете видеть меньше такого
Автомобили Lada украинской сборки удивили ценами
Вы будете видеть меньше такого
Как подготовить грядку под озимый чеснок осенью – 3 полезных совета
Вы будете видеть меньше такого
На «Нищем Базаре» увидел клещи странной формы. Продавец сказал - подарит, если узнаю для чего они.
Вы будете видеть меньше такого
Нашли у бани много небесно-голубых камней. Местные долго смеялись над "сокровищами". Но перестали, когда узнали их цену
Вы будете видеть меньше такого
Пропавшая с экранов звезда кино «Граница: Таежный роман» спустя 20 лет выглядит совсем иначе
Вы будете видеть меньше такого
Вскрыл железный ящик, который 30 лет простоял запертым, чтобы поглядеть, что там внутри.
Вы будете видеть меньше такого
Безрукавки и жилеты спицами
Вы будете видеть меньше такого
В Гидрометцентре предупредили об аномальной зиме в России
Вы будете видеть меньше такого
Флагман подождет ▬ смартфон по цене 9700 рублей, в котором есть все, от премиум качества до тройной камеры и NFC
Вы будете видеть меньше такого
Объявление на двери храма...С юмором о проблеме
Вы будете видеть меньше такого
3 загадочных места России, о которых вы точно не слышали
Вы будете видеть меньше такого
С какими актерами соперничал Калягин за роль донны Розы в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя»
Вы будете видеть меньше такого
Все получилось как обычно, мы побрыкались и сдались: маленькая собачка с огромным животом оказалась у нас
Вы будете видеть меньше такого
Варю яйца так, что скорлупа легко отделяется сама, – вам этот способ тоже понравится
Вы будете видеть меньше такого
Кто будет судить матч «Спартак» - «Зенит»
Вы будете видеть меньше такого
Что носить в сентябре: 10 крутых осенних пальто
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera