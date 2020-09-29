Суд арестовал сына экс-губернатора Левченко по делу о мошенничестве на 185 миллионов рублей

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Андрея Левченко, депутата Заксобрания Иркутской области и сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко. Об избранной мере пресечения «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом Левченко-младший, проходящий по делу о мошенничестве, останется за решеткой до 20 ноября. Следствие считает его причастным к мошенничеству в особо крупном размере. По этому делу также проходит директор компании «Звезда» Олег Хамуляк.

По версии правоохранителей, эта организация по поддельным документам получила контракты на ремонт и замену лифтов и лифтовых шахт в жилых домах Иркутска. Затем Хамуляк и Левченко якобы завысили стоимость проведенных работ. Общая сумма похищенных из иркутского Фонда капитального ремонта средств составляет, по подсчетам силовиков, 185 миллионов рублей.

Депутата правоохранители задержали накануне, у него прошли обыски. Кроме того, они пришли домой и к его отцу, что вызвало критику лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Он обратился к президенту, чтобы выразить свое возмущение действиями силовиков. По его словам, 10 человек «обшаривали» квартиру его однопартийца под надуманным предлогом. Политик уверен, что дело против Андрея Левченко сфабриковано и связано с деятельностью его отца в Иркутской области.