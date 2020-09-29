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№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Суд арестовал сына экс-губернатора Левченко по делу о мошенничестве на 185 миллионов рублей
«Новая газета»редакция
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Андрея Левченко, депутата Заксобрания Иркутской области и сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко. Об избранной мере пресечения «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.
Таким образом Левченко-младший, проходящий по делу о мошенничестве, останется за решеткой до 20 ноября. Следствие считает его причастным к мошенничеству в особо крупном размере. По этому делу также проходит директор компании «Звезда» Олег Хамуляк.
По версии правоохранителей, эта организация по поддельным документам получила контракты на ремонт и замену лифтов и лифтовых шахт в жилых домах Иркутска. Затем Хамуляк и Левченко якобы завысили стоимость проведенных работ. Общая сумма похищенных из иркутского Фонда капитального ремонта средств составляет, по подсчетам силовиков, 185 миллионов рублей.
Депутата правоохранители задержали накануне, у него прошли обыски. Кроме того, они пришли домой и к его отцу, что вызвало критику лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Он обратился к президенту, чтобы выразить свое возмущение действиями силовиков. По его словам, 10 человек «обшаривали» квартиру его однопартийца под надуманным предлогом. Политик уверен, что дело против Андрея Левченко сфабриковано и связано с деятельностью его отца в Иркутской области.
Теги:sn, мошенничество, арест, левченко
В Москве запретили «наливайки», расположенные в жилых домах
В жилых домах столицы запретили работу баров площадью менее 20 метров. О том, что мэр Сергей Собянин подписал постановление, ограничивающее работу так называемых «наливаек», сообщается на официальном городском портале.
«Требования к подобным заведениям скорректируют из-за жалоб москвичей, которым их работа зачастую доставляла дискомфорт», — объяснили подобное решение городские власти.
Чаще других на шумящих посетителей столичных питейных заведений жалуются москвичи, живущие близ Патриарших прудов. Префектура Центрального административного округа рекомендовала владельцам местных баров ограничить время своей работы и прекратить продавать напитки «навынос».
Ранее «наливайки» запретили в Санкт-Петербурге: правда, ограничения вступят в силу только со следующего года. В северной столице продавать алкоголь запретили заведениям, чья площадь меньше 50 квадратных метров. Впрочем, вскоре губернатор Александр Беглов назвал принятие закона «поспешностью», а местные бары — городской «фишкой», после чего пообещал скорректировать документ, чтобы заведения, не мешающие жителям, смогли продолжить свою работу.