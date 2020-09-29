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№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Суд рассмотрит вопрос о продлении условного срока активисту Егору Жукову
Кунцевский районный суд рассмотрит в октябре вопрос о продлении срока условного осуждения экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Соответствующая карточка заседания опубликована на сайте суда.
Слушания пройдут 5 октября. Как сообщает ТАСС, заявление о продлении срока поступило в суд от Управления ФСИН по Москве.
Жуков — ныне ведущий радиостанции «Эхо Москвы» и внештатный сотрудник «Новой» — был задержан в Москве 2 августа 2019 года по подозрению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Речь шла об акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Затем дело о массовых беспорядках было переквалифицировано на призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Причиной послужили видеоролики, которые Жуков разместил на своем канале на YouTube в 2012–2017 годах. В декабре 2019 года его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Жуков свою вину не признал.
В июле и августе на Жукова были совершены нападения. В первый раз активисту удалось скрыться от неизвестных, во второй — Жуков получил травмы. Полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Теги:фсин, продление срока, суды, егор жуков, жуков
Суд арестовал сына экс-губернатора Левченко по делу о мошенничестве на 185 миллионов рублей
«Новая газета»редакция
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Андрея Левченко, депутата Заксобрания Иркутской области и сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко. Об избранной мере пресечения «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.
Таким образом Левченко-младший, проходящий по делу о мошенничестве, останется за решеткой до 20 ноября. Следствие считает его причастным к мошенничеству в особо крупном размере. По этому делу также проходит директор компании «Звезда» Олег Хамуляк.
По версии правоохранителей, эта организация по поддельным документам получила контракты на ремонт и замену лифтов и лифтовых шахт в жилых домах Иркутска. Затем Хамуляк и Левченко якобы завысили стоимость проведенных работ. Общая сумма похищенных из иркутского Фонда капитального ремонта средств составляет, по подсчетам силовиков, 185 миллионов рублей.
Депутата правоохранители задержали накануне, у него прошли обыски. Кроме того, они пришли домой и к его отцу, что вызвало критику лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Он обратился к президенту, чтобы выразить свое возмущение действиями силовиков. По его словам, 10 человек «обшаривали» квартиру его однопартийца под надуманным предлогом. Политик уверен, что дело против Андрея Левченко сфабриковано и связано с деятельностью его отца в Иркутской области.