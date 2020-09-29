Суд рассмотрит вопрос о продлении условного срока активисту Егору Жукову

Кунцевский районный суд рассмотрит в октябре вопрос о продлении срока условного осуждения экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Соответствующая карточка заседания опубликована на сайте суда.

Слушания пройдут 5 октября. Как сообщает ТАСС, заявление о продлении срока поступило в суд от Управления ФСИН по Москве.

Жуков — ныне ведущий радиостанции «Эхо Москвы» и внештатный сотрудник «Новой» — был задержан в Москве 2 августа 2019 года по подозрению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Речь шла об акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Затем дело о массовых беспорядках было переквалифицировано на призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Причиной послужили видеоролики, которые Жуков разместил на своем канале на YouTube в 2012–2017 годах. В декабре 2019 года его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Жуков свою вину не признал.

В июле и августе на Жукова были совершены нападения. В первый раз активисту удалось скрыться от неизвестных, во второй — Жуков получил травмы. Полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).