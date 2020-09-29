В Москве запретили «наливайки», расположенные в жилых домах 

В жилых домах столицы запретили работу баров площадью менее 20 метров. О том, что мэр Сергей Собянин подписал постановление, ограничивающее работу так называемых «наливаек», сообщается на официальном городском портале.

«Требования к подобным заведениям скорректируют из-за жалоб москвичей, которым их работа зачастую доставляла дискомфорт», — объяснили подобное решение городские власти.

Чаще других на шумящих посетителей столичных питейных заведений жалуются москвичи, живущие близ Патриарших прудов. Префектура Центрального административного округа рекомендовала владельцам местных баров ограничить время своей работы и прекратить продавать напитки «навынос».

Ранее «наливайки» запретили в Санкт-Петербурге: правда, ограничения вступят в силу только со следующего года. В северной столице продавать алкоголь запретили заведениям, чья площадь меньше 50 квадратных метров. Впрочем, вскоре губернатор Александр Беглов назвал принятие закона «поспешностью», а местные бары — городской «фишкой», после чего пообещал скорректировать документ, чтобы заведения, не мешающие жителям, смогли продолжить свою работу.