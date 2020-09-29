Суд оштрафовал «Новую газету» и главреда Дмитрия Муратова на 260 тыс. рублей из-за текста о вспышке COVID-19 в Чечне. Газета обжалует решение

Суд в Москве оштрафовал «Новую газету» на 200 тысяч рублей, а главного редактора издания Дмитрия Муратова — на 60 тысяч рублей по статье о распространении «фейковой» информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Разбирательство касалось публикации корреспондента Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло» о вспышке коронавируса в Чеченской Республике.

Ранее Генпрокуратура потребовала удалить текст Милашиной, однако газете удалось выяснить суть претензий правоохранительных органов. Сейчас, согласно ст. 15.3 ФЗ «Об информации…», доступ ограничен только к фрагменту материала, который, по мнению прокуратуры, «мог спровоцировать рост панических настроений в условиях коронавирусной инфекции».

В понедельник в Тверском суде прошло заседание, в ходе которого «Новая газета» настаивала, что требования Генпрокуратуры удалить статью Елены Милашиной были незаконными. Суд отказал в удовлетворении жалобы.

Юрист «Новой» Екатерина Седова отмечает, что в части статей о «фейках» в России «отсутствует механизм правового регулирования».

«Соответствие или несоответствие действительности никак не проверяется. В случае со статьей Елены Милашиной органам достаточно было опровержения на сайте Минздрава Чечни. Больше ничего не проверялось», — говорит Седова.

«Новая газета» будет обжаловать решение суда и не исключает рассмотрения вопроса через Европейский суд по правам человека.

Седова подчеркивает, что сведения, составляющие угрозу общественной безопасности, также оцениваются Роскомнадзором и прокуратурой «строго по внутреннему убеждению», так как в этом поле не разработаны правовые инструменты.

После выхода текста Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло» глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с угрозами в адрес журналистки. «Почему вы не говорите, что вы хотите от нас <напрямую? Вы хотите, чтобы мы реально совершили преступление? Вы хотите сделать нас преступниками, что ли? <...> Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!» — заявил Кадыров.

В августе судья Юнона Царева наложила на «Новую газету» и главреда Муратова аналогичный штраф в размере 260 тысяч рублей за публикацию текста Валерия Ширяева о карантине на подводных лодках «Воронеж» и «Смоленск». Материал «Свистать всех в казармы» удален с сайта газеты, однако сведения, указанные в требовании Генпрокуратуры и уведомлении Роскомнадзора о том, что заразились военослужащие двух подлодок, отсутствовали в статье. Информация была получена от источника в администрации ЗАТО «Заозерск», имя которого редакция не может раскрыть по закону.

Тогда же суд должен был расмотреть вопрос о материале Елены Милашиной, однако заседание отложили.