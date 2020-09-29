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№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Родственники арестованного бизнесмена Быкова пожаловались на пропажу миллиона рублей с его счета
Александра НовиковаКорреспондент
С банковского счета красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, который стал фигурантом дела о заказных убийствах и сейчас находится в СИЗО, похитили более миллиона рублей. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат предпринимателя Алексей Прохоров.
«Были на счетах деньги, правомерного доступа к ним никто не имел. Затем оказалось, что они пропали. Очевидно, что это кража», — сообщил он.
Исчезновение денег заметила супруга Быкова: она заказала в Сбербанке выписку о движении средств. Оказалось, что с конца июня по июль неизвестные перевели на зарегистрированную в Москве карту более миллиона рублей. При этом Быков доступа к деньгам не имел, так как находится за решеткой.
Агентству «Запад 24» представители арестованного бизнесмена рассказали, что мобильный телефон Быкова с привязанной к приложению «Сбербанк-онлайн» сим-картой все это время находился в распоряжении органов следствия. Аппарат изъяли еще при задержании и вернули жене только в сентябре. Кто мог получить доступ к счету и похитить деньги, неизвестно. Защита Быкова уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о хищении.
Красноярского бизнесмена задержали и арестовали в начале мая. Он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: о заказных убийствах и о руководстве преступным сообществом. Сам предприниматель считает свое дело сфабрикованным и отрицает свою вину.