Комиссия адвокатской палаты не нашла нарушений в отказе защитника журналиста Сафронова дать подписку о неразглашении

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты (АП) Ленинградской области не нашла нарушений в действиях адвоката Евгения Смирнова, защитника арестованного по делу о госизмене экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом сообщает «Адвокатская улица» со ссылкой на первого вице-президента палаты Анну Денисову.

5 августа Минюст потребовал привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности за отказ дать подписку о неразглашении материалов следствия. Окончательное решение о том, будет ли прекращено дисциплинарное производство, будет принято советом палаты через месяц.

На прошлой неделе Квалификационная комиссия адвокатской палаты Петербурга прекратила дисциплинарное производство в отношении еще одного адвоката Сафронова Ивана Павлова: комиссия посчитала, что для дисциплинарного производства нет повода.

Ранее управление Минюста по Москве попросило столичную Адвокатскую палату возбудить дисциплинарное производство в отношении еще четырех защитников журналиста: Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева.

Речь по-прежнему идет о нарушении юристами ст. 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования). Защитникам Сафронова может грозить лишение статуса адвоката. Адвокат Павлов заявлял, что следствие стало требовать подписки со всего окружения Сафронова, чтобы «заткнуть им рот».

Экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали и арестовали 7 июля, сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». ФСБ отрицает, что обвинения связаны с журналистской деятельностью, однако сам Сафронов и его родственники считают, что это не так. Павлов рассказывал, что его подзащитному предлагали пойти на сделку со следствием и раскрыть свои журналистские источники.

По версии следствия, Сафронов передавал данные о военно-техническом сотрудничестве России чешской разведке. Деталей обвинения ни ему самому, ни защите так и не раскрыли.