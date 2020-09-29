НИУ ВШЭ: две трети россиян не заметили помощи от государства на самоизоляции

С начала введения ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 в России больше всего выросла доля россиян, готовых обратиться за помощью в решении бытовых вопросов к соседям и коллегам. Доля россиян, которые доверили бы свои проблемы государству, выросла незначительно, при этом две трети респондентов не заметили помощь со стороны властей.

Это следует из результатов опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, о котором рассказал РБК.

Однако две трети россиян (75%) заявили, что именно государство и социальные службы должны оказывать помощь на самоизоляции. О том, что эти институты реально помогают, заявили около трети (34%) респондентов.

Тем не менее, большинство опрошенных рассказали, что все равно обратились бы в госслужбы и соцучреждения (за время пандемии доверие к государству по этому пункту изменилось на 2 п.п. — с 32% в апреле до 34% в августе). Больше всего выросло доверие к соседям (на 9 п.п. с 18% до 27%) и коллегам по работе (на 5 п.п. с 23% до 28%).

РБК отмечает, что, согласно майскому опросу компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа», уровень доверия к институтам государства и вера в то, что оно готово прийти на помощь, за время пандемии COVID-19 снизились у 61% россиян.

Ранее экономисты НИУ ВШЭ оценили, как сократился российский средний класс, к которому до пандемии можно было отнести 24% работающего населения. Исследователи пришли к выводу, что потеря работы и падение доходов перевели 6,1% представителей среднего класса в категорию бедных.