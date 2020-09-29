Прокуратура попросила ужесточить наказание фигурантам дела «Нового величия» 

Прокуратура обжаловала приговор фигурантам дела «Нового величия», которых ранее признали виновными в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК). О том, что надзорное ведомство попросило суд ужесточить им наказание, ТАСС рассказали в Люблинском суде Москвы.

«В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор, в котором говорится, что она не согласна с наказанием и считает его чрезмерно мягким», — сообщили агентству в пресс-службе суда.

В начале августа Люблинский суд столицы приговорил фигурантов к реальным и условным срокам. Руслан Костыленков получил 7 лет колонии, Петр Карамзин, — 6,5 лет, Вячеслав Крюков — 6 лет лишения свободы. Остальные обвиняемые по этому делу — Анна Павликова, Мария Дубовик, Максима Рощин и Дмитрий Полетаев — получили условные сроки.

Десять фигурантов дела «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года. Их обвинили в создании организации, члены которой якобы планировали устроить государственный переворот и захватить власть. Обвинения строятся на показаниях единственного свидетеля — Александра Константинова (так же известного как Руслан Д.), которого называют штатным сотрудником спецслужб: он внедрился в организацию для сбора информации о ее участниках. Фигуранты дела утверждают, что идею о создании «организации» им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.