В Беларуси продлили арест политтехнологу и колумнисту «Новой газеты» Виталию Шклярову 

В Беларуси еще на два месяца продлили срок содержания под стражей политтехнологу и постоянному автору «Новой» Виталию Шклярову. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Антон Гашинский.

«Нас ставят просто перед фактом. Хотя мы уже несколько раз писали, просили изменить ему меру пресечения на более мягкую в связи с состоянием здоровья. Чтобы он дома был, хотя бы под домашним арестом. Правоохранители считают, что он может скрыться», — рассказал защитник.

Адвокат напомнил, что за время пребывания в СИЗО Шкляров очень сильно похудел. По словам Гашинского, за решеткой его подзащитный мог заразиться коронавирусом: в середине сентября у него поднялась температура, а результаты сданных на днях анализов показали наличие в его организме антител. Сейчас, рассказал защитник, заболели и его сокамерники, хотя, по официальным данным, в изоляторе не было зафиксировано случаев СOVID-19.

Шклярова задержали в Минске за 10 дней до выборов президента Беларуси: по версии силовиков, он помогал блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. Политтехнолог отрицает обвинения и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси. Официально Шклярову предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ): по этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы.