В Москве впервые с конца мая выявили 2300 новых случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 8 232 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

При этом в Москве за сутки выявлено 2300 новых заболевших коронавирусом — это максимум с 31 мая. Следом идет Санкт-Петербург (251), Московская область (209), Ростовская область (190) и Нижегородская область (168).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 167 805 случаев COVID-19. За все время пандемии скончались 20 545 человек (160 — только за последний день).

Для снижения заболеваемости COVID-19 московские школы уйдут на двухнедельные каникулы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр добавил, что, «для того чтобы избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний», на две недели также приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации правительства Москвы, при этом детские сады будут работать.

Собянин призвал проводить каникулярное время дома или на даче, «а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк».