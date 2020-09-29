Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели4 материала
- Приемный покой. Спецпроект о врачах, сражавшихся с COVID-194 материала
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
Свежий выпуск
№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля
Курс евро утром 29 сентября превысил 93 рубля, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Последний раз выше 93 рублей курс евро поднимался 21 января 2016 года.
Доллар на открытии торгов 29 сентября также дорожал по отношению к рублю. Так, к 10:15 по московскому времени курс доллара начал приближаться к отметке в 80 рублей и составил 79,74 рубля.
Рубль дешевеет к мировым валютам на фоне снижения цен на нефть.
Тем временем в Кремле не беспокоятся из-за снижения курса рубля за последние три месяца и ожидают его восстановления, об этом 28 сентября заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков:
«Совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двухсторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдет», — заявил он.
В последние три месяца рубль продолжает дешеветь по отношению к американской и европейской валютам. Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» связывают резкое падение рубля с усилением геополитических рисков вокруг России, связанных с вовлеченностью страны в политический кризис в Беларуси и отравлением политика Алексея Навального.
Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах и урегулировании политического кризиса в Беларуси
Светлана Тихановская на встрече в Вильнюсе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном получила обещание помощи в стремлении к переговорам по урегулированию политического кризиса в Беларуси и освобождению политических заключенных. Об этом сообщает Интерфакс.
Встреча длилась около двух часов. Основной темой разговора, как ранее писал телеграм-канал Тихановской «Пул первой», будет возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной посредничества других стран, в том числе Франции.
«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», — заявила Тихановская.
Тихановская заявила, что народ Беларуси выступает за проведение новых выборов в этом году: «Именно выборы должны быть темой международных переговоров, и ОБСЕ — лучшая платформа для таких переговоров». Тихановская также подчеркнула, что готова говорить со всеми сторонами — в том числе с Россией — об организации переговоров и выходе Беларуси из кризиса, и отметила, что Макрон отлично информирован о ситуации в Беларуси.
27 сентября Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявлял, что Лукашенко должен уйти со своего поста. Интервью было опубликовано накануне трехдневного визита Макрона в Латвию и Литву.
«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — заявил президент Франции.
Ранее «Новая газета» писала, что основными предметами разговора, который состоялся утром 14 сентября — прямо перед встречей Путина с Лукашенко в Сочи, — стало отравление Навального и ситуация в Беларуси.