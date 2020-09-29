Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

главная тема

Истории врачей, погибших от COVID-19. Спецвыпуск «Приемный покой»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 106 от 28 сентября 2020

Читать номер

Курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля

Экономика827

827
 

Курс евро утром 29 сентября превысил 93 рубля, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Последний раз выше 93 рублей курс евро поднимался 21 января 2016 года.

Доллар на открытии торгов 29 сентября также дорожал по отношению к рублю. Так, к 10:15 по московскому времени курс доллара начал приближаться к отметке в 80 рублей и составил 79,74 рубля.

Рубль дешевеет к мировым валютам на фоне снижения цен на нефть.

Тем временем в Кремле не беспокоятся из-за снижения курса рубля за последние три месяца и ожидают его восстановления, об этом 28 сентября заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков:

«Совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двухсторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдет», — заявил он.

В последние три месяца рубль продолжает дешеветь по отношению к американской и европейской валютам. Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» связывают резкое падение рубля с усилением геополитических рисков вокруг России, связанных с вовлеченностью страны в политический кризис в Беларуси и отравлением политика Алексея Навального.

Теги:
доллар, евро, ng

Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах и урегулировании политического кризиса в Беларуси

Общество1 079

1 079
 

Светлана Тихановская на встрече в Вильнюсе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном получила обещание помощи в стремлении к переговорам по урегулированию политического кризиса в Беларуси и освобождению политических заключенных. Об этом сообщает Интерфакс.

Встреча длилась около двух часов. Основной темой разговора, как ранее писал телеграм-канал Тихановской «Пул первой», будет возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной посредничества других стран, в том числе Франции.

«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», — заявила Тихановская.

Тихановская заявила, что народ Беларуси выступает за проведение новых выборов в этом году: «Именно выборы должны быть темой международных переговоров, и ОБСЕ — лучшая платформа для таких переговоров». Тихановская также подчеркнула, что готова говорить со всеми сторонами — в том числе с Россией — об организации переговоров и выходе Беларуси из кризиса, и отметила, что Макрон отлично информирован о ситуации в Беларуси.

27 сентября Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявлял, что Лукашенко должен уйти со своего поста. Интервью было опубликовано накануне трехдневного визита Макрона в Латвию и Литву.

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — заявил президент Франции.

Ранее «Новая газета» писала, что основными предметами разговора, который состоялся утром 14 сентября — прямо перед встречей Путина с Лукашенко в Сочи, — стало отравление Навального и ситуация в Беларуси.

Теги:
макрон, франция, лукашенко, беларусь, ng
Больше интересного в вашей ленте
Вы какой-то гений, если пройдете тест без ошибок или наберете хотя бы 9/10
Вы будете видеть меньше такого
В Таганроге отлив моря и люди бегут искать драгоценности, показываю находки одного из них
Вы будете видеть меньше такого
Так кто-же такие тролли? За что они так ненавидят авторов?
Вы будете видеть меньше такого
Давайте посмотрим, как Татьяна "Сумкина" собирает свои джинсовые шедевры (не побоюсь этого слова)
Вы будете видеть меньше такого
Изумительно уютная кухня 6.2 кв.м. в хрущевке, с холодильником. Одна из лучших, что я видела.
Вы будете видеть меньше такого
Идеи нежного маникюра, который украсит ваши ногти
Вы будете видеть меньше такого
Любите необычные растения? Высадите на участке тюльпановое дерево!
Вы будете видеть меньше такого
Ужин на ночь: диетолог назвал продукты для эффективного похудения во сне
Вы будете видеть меньше такого
Оказывается, Волчонка и Буратино сыграл один и тот же Дима. Почему "Красная шапочка" не нравилась в детстве, а сейчас…
Вы будете видеть меньше такого
Природа была щедра: Гвинет Пэлтроу в честь 48-летия обнажилась для фото
Вы будете видеть меньше такого
Искусно и на пользу. Обрезаем и укрываем гортензии
Вы будете видеть меньше такого
Почему нужно вытаскивать приборы из розетки?
Вы будете видеть меньше такого
В Гидрометцентре предупредили об аномальной зиме в России
Вы будете видеть меньше такого
Что такое «готтентотская мораль»?
Вы будете видеть меньше такого
Пропавшая с экранов звезда кино «Граница: Таежный роман» спустя 20 лет выглядит совсем иначе
Вы будете видеть меньше такого
Почему Обязательно надо перепахивать или перекапывать огород Осенью. Не совершайте моих ошибок
Вы будете видеть меньше такого
Беру распродает Honor за 5390 рублей с безрамочным экраном и умной LED-вспышкой
Вы будете видеть меньше такого
Семья прожила больше 20 лет в лесу за 400 километров от цивилизации: фото-история семьи Атчли в диких краях Аляски
Вы будете видеть меньше такого
Автомобили Lada украинской сборки удивили ценами
Вы будете видеть меньше такого
Ещё один способ сделать вкусные, пряные, ароматные, маринованные яблоки на зиму
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera