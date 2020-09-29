Курс евро утром 29 сентября превысил 93 рубля, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Последний раз выше 93 рублей курс евро поднимался 21 января 2016 года.

Доллар на открытии торгов 29 сентября также дорожал по отношению к рублю. Так, к 10:15 по московскому времени курс доллара начал приближаться к отметке в 80 рублей и составил 79,74 рубля.

Рубль дешевеет к мировым валютам на фоне снижения цен на нефть.

Тем временем в Кремле не беспокоятся из-за снижения курса рубля за последние три месяца и ожидают его восстановления, об этом 28 сентября заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков:

«Совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двухсторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдет», — заявил он.

В последние три месяца рубль продолжает дешеветь по отношению к американской и европейской валютам. Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» связывают резкое падение рубля с усилением геополитических рисков вокруг России, связанных с вовлеченностью страны в политический кризис в Беларуси и отравлением политика Алексея Навального.