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№ 106 от 28 сентября 2020

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Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах и урегулировании политического кризиса в Беларуси

Общество1 227

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Светлана Тихановская на встрече в Вильнюсе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заручилась поддержкой в урегулировании кризиса в Беларуси и освобождении политических заключенных. Об этом сообщает Интерфакс.

Фото: Пул Первой

Встреча длилась около двух часов. Основной темой разговора, как ранее писал телеграм-канал Тихановской «Пул первой», будет возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной посредничества других стран, в том числе Франции.

«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», — заявила Тихановская.

Тихановская заявила, что народ Беларуси выступает за проведение новых выборов в этом году: «Именно выборы должны быть темой международных переговоров, и ОБСЕ — лучшая платформа для таких переговоров». Тихановская также подчеркнула, что готова говорить со всеми сторонами — в том числе с Россией — об организации переговоров и выходе Беларуси из кризиса, и отметила, что Макрон отлично информирован о ситуации в Беларуси.

27 сентября Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявлял, что Лукашенко должен уйти со своего поста. Интервью было опубликовано накануне трехдневного визита Макрона в Латвию и Литву.

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — заявил президент Франции.

Ранее «Новая газета» писала, что основными предметами разговора, который состоялся утром 14 сентября — прямо перед встречей Путина с Лукашенко в Сочи, — стало отравление Навального и ситуация в Беларуси.

Теги:
макрон, франция, лукашенко, беларусь, ng
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