К лидеру архангельского штаба Навального пришли с обыском

ОБНОВЛЕНО 11:55 На координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова завели уголовное дело о распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК). Статья предусматривает до шести лет лишения свободы.

В Архангельске полиция пришла с обыском к координатору регионального штаба Алексея Навального Андрею Боровикову. К нему начали ломиться около восьми утра, затем дверь вскрыли и предъявили судебную санкцию на обыск и выемку компьютерной техники.

Судя по предоставленным полицией документам, следственные действия проводятся по некоему уголовному делу об изготовлении и распространении порнографии, якобы размещавшейся на странице Боровикова «Вконтакте».

Дело по 242 статье УК возбуждено в отношении неустановленного лица, активист пока считается свидетелем.

«За пропаганду наркотиков уже судили, теперь за порнографию — да я у них вообще рок-н-рольщик», — пошутил Андрей, связавшись с «Новой» в момент появления полицейских. Недавно его оштрафовали по административному делу о пропаганде наркотиков, усмотрев таковую в опубликованных много лет назад на его странице юмористических роликах.

В сентябре 2019 года Октябрьский районный суд Архангельска признал Боровикова виновным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения установленного порядка проведения акции). Ему было назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Андрей — активный участник протестов против свалки на Шиесе, архангельской «бессрочки».