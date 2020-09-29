Собянин продлил каникулы московским школьникам до двух недель из-за COVID-19

Школы уйдут на двухнедельные каникулы для снижения заболеваемости COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября», — заявил мэр.

Собянин также добавил, что, «для того чтобы избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний», на две недели также приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации правительства Москвы. При этом в период каникул дистанционных занятий не будет: «Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», — заявил Собянин.

По его словам, детские сады (дошкольные группы) продолжат работать по обычному графику.

Собянин призвал проводить каникулярное время дома или на даче, «а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк»: «Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте», — добавил он.

Ранее мэр столицы попросил пожилых москвичей не выходить на улицу без необходимости. С понедельника работающим пенсионерам рекомендовано трудиться из дома или взять отпуск. Городские власти также попросили руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим. Все ограничения на данный момент носят рекомендательный характер, власти столицы уверяют, что пока не видят причин вводить жесткий карантин по образцу весны 2020 года.

Департамент здравоохранения Москвы при этом впоследствии расширил список рекомендаций по соблюдению режима изоляции во время пандемии COVID-19. В него вошли беременные женщины и женщины в послеродовом периоде, люди с нарушениями иммунной системы и другие категории граждан.