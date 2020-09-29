Минздрав: заполненность коек для больных COVID-19 в России приблизилась к 90%. Роспотребнадзор заявляет о 51% свободных коек

Почти 90% из 129 тысяч коек, развернутых в России для лечения пациентов с COVID-19, заполнены, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«При необходимости в случае роста заболеваемости» дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с COVID-19, уверили в ведомстве.

При этом Кузнецов призвал россиян «не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры профилактики новой коронавирусной инфекции» — носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, использовать антисептики и по возможности избегать людных мест.

Ранее, 28 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране свободны около 51% больничных коек для пациентов с коронавирусом, «без резервных, которые разворачиваются дополнительно в случае необходимости». То есть коечный фонд заполнен, по словам Поповой, на 49%. «Наблюдаемый сегодня рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией был ожидаем», добавила она.

В Москве за сутки (28 сентября) умерли 23 пациента с коронавирусом — это количество смертей является максимальным с 16 июля, когда в столице умерли 24 пациента с COVID-19. Днем ранее, 27 сентября, в Москве зафиксировали 16 смертей пациентов с коронавирусом.

По данным оперштаба, в столице растет как число подтвержденных случаев COVID-19 (2217 заражений коронавирусом только за последний день), так и число госпитализаций (за сутки 28 сентября в больницы поступило 795 человек).